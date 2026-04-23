Peneliti Ungkap 5 Keunggulan Zillennial sebagai Generasi Terbaik dan Paling Adaptif

Ilustrasi Generasi Zillennial (Freepik)
JawaPos.com – Individu yang lahir pada rentang 1992 hingga 1996 yang sering disebut sebagai generasi Zillennial kerap disebut sebagai generasi peralihan yang memiliki keunggulan unik dibanding generasi lain.
Generasi ini berada di antara era analog dan digital, sehingga memiliki pengalaman yang lebih lengkap dalam memahami perubahan teknologi.
Para peneliti menyebut mereka sebagai ‘Zillennial’, yakni generasi yang menjembatani milenial dan Gen Z.
Berikut 5 penyebab utama yang menjadikan mereka dianggap sebagai generasi terbaik dari sebelum dan sesudah internet, seperti dikutip pada akun Instagram @adabtiv pada Kamis (23/4).
1. Mengalami Langsung Transisi dari Teknologi Analog ke Digital
Kelompok ini tumbuh di masa ketika teknologi analog masih digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari.
Mereka mengenal perangkat seperti kaset VHS, telepon rumah, hingga internet dial-up yang lambat. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja teknologi secara bertahap.
Ketika teknologi digital berkembang pesat, mereka mampu menyesuaikan diri dengan lebih cepat karena memiliki dasar pemahaman yang kuat.
2. Memiliki Kemampuan Adaptasi yang Lebih Fleksibel Terhadap Perubahan Teknologi
Peralihan dari sistem konvensional ke digital menuntut kemampuan beradaptasi yang tinggi. Generasi ini terbiasa menghadapi perubahan besar dalam waktu relatif singkat.
