Jika Seorang Perempuan Mengirimkan 7 Frasa Ini Melalui Pesan Teks, Kemungkinan Besar Dia Tidak Tertarik Pada Anda Menurut Psikologi



JawaPos.com - Dalam era komunikasi digital, pesan teks sering menjadi jembatan utama dalam membangun hubungan. Namun, justru karena minimnya ekspresi non-verbal seperti bahasa tubuh dan intonasi suara, pesan teks juga bisa menjadi sumber kebingungan. Banyak pria bertanya-tanya: “Apakah dia tertarik, atau hanya bersikap sopan?”



Menurut perspektif psikologi komunikasi, ketertarikan biasanya ditunjukkan melalui usaha, konsistensi, dan keterlibatan emosional. Sebaliknya, kurangnya minat sering terlihat dari pola komunikasi yang datar, menghindar, atau penuh jarak.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat 7 frasa yang sering muncul dalam pesan teks dan bisa menjadi tanda bahwa dia kemungkinan besar tidak tertarik pada Anda.



1. “Terserah kamu aja”



Sekilas terdengar santai dan fleksibel, tetapi dalam banyak kasus, frasa ini mencerminkan ketidakpedulian. Dalam psikologi, orang yang tertarik biasanya ingin terlibat dalam pengambilan keputusan, sekecil apa pun itu.



Jika dia sering mengatakan “terserah kamu” tanpa memberikan opini atau preferensi, bisa jadi dia tidak cukup peduli untuk berinvestasi secara emosional.



2. “Aku lagi sibuk”



Semua orang memang sibuk, itu wajar. Namun, perhatikan polanya. Jika frasa ini muncul terus-menerus tanpa adanya usaha untuk menghubungi kembali, itu bisa menjadi sinyal penolakan halus.



Psikologi hubungan menunjukkan bahwa seseorang yang tertarik akan berusaha meluangkan waktu, bahkan di tengah kesibukan.



3. “Hehe”, “Wkwk”, tanpa lanjutan



Balasan singkat seperti ini bukan masalah jika sesekali. Namun, jika hampir setiap respon hanya berupa tawa singkat tanpa melanjutkan percakapan, itu menunjukkan kurangnya minat untuk menjaga interaksi tetap hidup.



Dalam komunikasi interpersonal, ini disebut sebagai low-effort response—respon minim usaha yang biasanya menandakan keterlibatan rendah.



4. “Iya”



Satu kata, tanpa tambahan apa pun. Ini adalah bentuk komunikasi paling pasif. Jika hampir semua balasannya hanya “iya”, “oke”, atau “hmm”, kemungkinan besar dia tidak tertarik untuk memperpanjang percakapan.



Orang yang tertarik biasanya akan menambahkan pertanyaan balik atau komentar untuk menjaga alur komunikasi.



5. “Nanti ya”



Frasa ini sering digunakan sebagai cara menunda tanpa komitmen yang jelas. Jika “nanti” tidak pernah benar-benar datang, itu adalah bentuk penghindaran.



Dalam psikologi, ini dikenal sebagai avoidant behavior, yaitu cara halus untuk menghindari interaksi tanpa harus mengatakan “tidak” secara langsung.



6. “Aku anggap kamu teman aja ya”



Ini adalah salah satu tanda paling jelas. Ketika seseorang secara eksplisit menempatkan Anda di “zona teman”, itu berarti dia sudah menetapkan batas emosional.



Meskipun terdengar sopan, ini adalah bentuk komunikasi langsung bahwa dia tidak melihat potensi hubungan romantis.



7. “Maaf ya, aku nggak enakan orangnya”



Kalimat ini sering digunakan untuk melunakkan penolakan. Secara psikologis, banyak orang merasa tidak nyaman menolak secara langsung, sehingga menggunakan alasan seperti ini untuk menjaga perasaan lawan bicara.



Namun, inti pesannya tetap sama: dia tidak tertarik, hanya saja tidak ingin menyakiti Anda.



Memahami Pola, Bukan Hanya Kata



Penting untuk diingat bahwa satu atau dua frasa saja tidak cukup untuk menarik kesimpulan. Yang lebih penting adalah pola keseluruhan komunikasi:



Apakah dia memulai percakapan?

Apakah dia bertanya balik?

Apakah dia menunjukkan antusiasme?



Psikologi menekankan bahwa ketertarikan sejati hampir selalu disertai usaha yang konsisten. Jika Anda merasa seperti satu-satunya yang berusaha, kemungkinan besar memang demikian.



Kesimpulan



Pesan teks bisa menjadi cerminan perasaan seseorang, meskipun tidak selalu eksplisit. Tujuh frasa di atas sering kali menjadi indikator halus bahwa seorang perempuan mungkin tidak tertarik secara romantis.



Daripada terus menebak-nebak, pendekatan terbaik adalah memperhatikan tindakan dan konsistensinya. Ketertarikan yang nyata tidak membuat Anda bingung—justru terasa jelas, ringan, dan saling timbal balik.



