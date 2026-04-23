Sering Dianggap Sekadar Bunga Tidur, Ternyata Ini Tanda Tersembunyi Anda Memiliki Intuisi Lebih Tajam dari Kebanyakan Orang

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, bangun tidur hanyalah awal dari rutinitas yang sama setiap harinya.

Namun bagi yang lain, ada sesuatu yang tertinggal dari dunia mimpi—potongan cerita, perasaan yang begitu nyata, atau gambaran yang sulit dilupakan.

Hal ini sering dianggap sepele, sekadar bunga tidur yang tidak memiliki arti khusus.

Padahal, dalam sudut pandang yang lebih dalam, pengalaman tersebut bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana seseorang terhubung dengan dirinya sendiri.

Tidak semua orang mampu mengingat mimpi mereka dengan jelas. Bahkan, sebagian besar mimpi justru menghilang begitu saja saat kesadaran kembali sepenuhnya.

Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango, seorang pelatih spiritual bernama Stephanie Celtic Brew mengungkap bahwa orang yang sering terbangun dengan mimpi yang masih melekat dalam pikiran cenderung memiliki intuisi yang lebih kuat dibandingkan kebanyakan orang.

Bukan hanya sekadar ingatan, tetapi juga kemampuan merasakan makna di baliknya.

Berikut penjelasan mengapa hal ini bisa terjadi:

1. Mengingat mimpi menandakan koneksi kuat dengan alam bawah sadar