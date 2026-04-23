Bukan Sekadar Pintar, Ini Ukuran Kecerdasan Sejati: Cara Anda Memperlakukan Orang Lain Diam-Diam Menentukan Nilai Diri Anda yang Sesungguhnya (UNSPLASH)
JawaPos.com - Di tengah dunia yang sering mengukur kecerdasan dari prestasi, gelar, atau kemampuan berbicara, ada sudut pandang yang jauh lebih dalam dan sering kali terlupakan.
Kecerdasan sejati ternyata tidak selalu terlihat dari apa yang seseorang ketahui, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
Ada orang yang tampak cemerlang secara intelektual, namun sulit berempati. Sebaliknya, ada pula yang sederhana dalam pengetahuan, tetapi memiliki hati yang hangat dan penuh kepedulian.
Di titik inilah, makna kecerdasan mulai bergeser—dari sekadar kemampuan berpikir menjadi kemampuan merasakan dan memahami.
Menurut YourTango.com yang mengulas pemikiran Leo Tolstoy melalui tulisan Alexandra Blogier, kecerdasan sejati justru tercermin dari sikap seseorang terhadap orang lain.
Pandangan ini selaras dengan konsep yang kini dikenal sebagai kecerdasan emosional—kemampuan untuk memahami, mengelola, dan merespons emosi, baik milik sendiri maupun orang lain.
Berikut beberapa gambaran mendalam tentang bagaimana kecerdasan emosional ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari:
1. Orang cerdas mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain
Tolstoy pernah menyiratkan bahwa semakin cerdas seseorang, semakin ia mampu menemukan kebaikan dalam diri orang lain. Ini bukan berarti naif atau mengabaikan kekurangan, melainkan memiliki sudut pandang yang lebih luas dan penuh welas asih.
Alih-alih mudah menghakimi, mereka memilih untuk memahami. Mereka sadar bahwa setiap orang memiliki latar belakang, luka, dan perjalanan hidup yang berbeda. Dari sanalah muncul sikap lembut yang justru menjadi tanda kedewasaan berpikir.
