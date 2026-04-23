Di Balik Sikap Tenang dan Santai, Ternyata Ini 11 Tanda Seseorang Jauh Lebih Perhitungan dan Suka Menghakimi dari yang Mereka Tampilkan di Permukaan

JawaPos.com - Tidak semua orang yang terlihat santai benar-benar memiliki pikiran yang sederhana dan bebas dari penilaian.

Dalam banyak situasi sosial, ada individu yang tampak ramah, netral, bahkan mudah bergaul, namun di balik itu semua, mereka menyimpan cara berpikir yang jauh lebih terstruktur dan penuh pertimbangan.

Sekilas, mereka mungkin terlihat biasa saja. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada pola-pola halus dalam cara mereka berbicara, merespons, dan memperlakukan orang lain.

Pola inilah yang sering kali mengungkap sisi tersembunyi—bahwa mereka sebenarnya lebih analitis, penuh perhitungan, dan cenderung menghakimi, meski tidak secara terang-terangan.

Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango, tanda-tanda ini tidak selalu muncul secara mencolok, melainkan terlihat dari kebiasaan kecil yang konsisten.

Semakin sering diamati, semakin jelas bagaimana cara mereka memproses informasi dan membentuk penilaian terhadap orang lain.

Berikut 11 tanda yang menunjukkan seseorang lebih perhitungan dan suka menghakimi daripada yang ingin mereka tunjukkan:

1. Mengajukan pertanyaan yang tampak santai, tetapi sangat spesifik

Sekilas terdengar seperti obrolan biasa, namun pertanyaan yang diajukan seringkali terarah dan penuh tujuan. Mereka menggali informasi secara halus, seolah tanpa maksud, padahal sebenarnya sedang mengumpulkan detail untuk memahami dan menilai seseorang.