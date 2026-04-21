6 Kebiasaan Orang Berpotensi Intelektual dan IQ Tinggi Menurut Psikologi, Tanda Cerdas yang Kerap Dikira Aneh

JawaPos.com – Orang dengan potensi intelektual tinggi sering kali tidak menyadari bahwa cara mereka berpikir sangat berbeda dari kebanyakan orang.

Psikologi modern mengidentifikasi sejumlah pola perilaku unik yang menjadi ciri khas individu dengan kemampuan kognitif di atas rata-rata.

Kebiasaan-kebiasaan ini tidak selalu membuat seseorang terlihat cerdas di permukaan, bahkan kadang tampak aneh bagi orang lain.

Tingkat IQ yang tinggi tidak otomatis membuat seseorang mudah bersosialisasi, justru sering menciptakan jarak dalam interaksi sosial.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (21/4), berikut enam kebiasaan yang umum dimiliki orang berpotensi intelektual tinggi tanpa mereka sadari sama sekali.

1. Sering berbicara kepada diri sendiri

Orang dengan kapasitas intelektual tinggi cenderung melakukan dialog internal, baik dalam pikiran maupun secara lantang saat sendirian.

Praktik ini bukan sekadar kebiasaan aneh, melainkan cara mereka mengasah ide dan menguji berbagai sudut pandang.

Mereka kerap mendiskusikan dua sisi argumen dalam kepala sebelum menarik kesimpulan yang matang.