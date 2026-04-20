4 Kebiasaan yang Bikin Hubungan Harmonis dan Langgeng Menurut Psikologi

JawaPos.com – Menerapkan sebuah kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi fondasi kokoh bagi keberlangsungan hubungan langgeng jangka panjang.

Memahami aspek psikologi di balik interaksi antarmanusia membantu kamu menyadari betapa pentingnya menjaga kedekatan emosional setiap hari.

Kualitas sebuah hubungan harmonis sangat bergantung pada kesediaan setiap individu untuk terus bertumbuh dan belajar dari setiap dinamika yang ada.

Melalui pola komunikasi yang tepat, berbagai konflik yang muncul dapat diubah menjadi peluang untuk mempererat ikatan batin yang tulus.

Dilansir dari laman YourTango pada Senin (20/4), berikut empat kebiasaan yang bikin hubungan harmonis dan langgeng menurut psikologi.

1. Menerima umpan balik dengan terbuka

Setiap pasangan pasti pernah mengalami perselisihan atau saling memberikan kritik terhadap perilaku pasangan yang dirasa kurang tepat.

Kemampuan mengidentifikasi masalah merupakan langkah awal yang krusial karena tanpa hal tersebut perbaikan dalam interaksi tidak akan terjadi.

Pembeda utama antara pasangan yang bahagia dan tidak adalah cara mereka merespons masukan yang diberikan oleh orang tercinta.