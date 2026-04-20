Suka Overthinking? Berikut 3 Hal yang Benar-benar Membantu Ketika Otak Anda Tidak Mau Diam

Ilustrasi: Otak tak mau diam, (Freepik/ freepik)
JawaPos.com - Apakah Anda khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan (apa yang mungkin dikatakan suami Anda di sebuah pesta atau apa yang mungkin dilakukan putra Anda di acara sosial)?
Apakah Anda memutar ulang sesuatu yang Anda katakan atau lakukan di kepala Anda?
Apakah Anda menghabiskan waktu bertanya-tanya apa pendapat seseorang tentang sesuatu yang Anda lakukan?
Apakah Anda menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang Anda katakan atau lakukan?
Apakah Anda yakin Anda yang harus disalahkan jika terjadi kesalahan dalam kehidupan anak-anak Anda?
Apakah Anda pikir Anda bertanggung jawab atas suasana hati pasangan atau rekan kerja Anda yang buruk?
Ini semua adalah tanda-tanda Anda terlalu banyak berpikir, yang dapat membuat Anda stres dan khawatir.
Ini menciptakan penderitaan, kecemasan, keragu-raguan, penyakit fisik, dan bahkan menyebabkan gangguan tidur.
Ini juga sejalan dengan penundaan. Saya mungkin mengatakan lebih jauh bahwa itu adalah apa yang menghalangi Anda dan kehidupan yang Anda cintai.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik