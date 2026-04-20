Suka Overthinking? Berikut 3 Hal yang Benar-benar Membantu Ketika Otak Anda Tidak Mau Diam

Apakah Anda khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan (apa yang mungkin dikatakan suami Anda di sebuah pesta atau apa yang mungkin dilakukan putra Anda di acara sosial)?

Apakah Anda memutar ulang sesuatu yang Anda katakan atau lakukan di kepala Anda?

Apakah Anda menghabiskan waktu bertanya-tanya apa pendapat seseorang tentang sesuatu yang Anda lakukan?

Apakah Anda menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang Anda katakan atau lakukan?

Apakah Anda yakin Anda yang harus disalahkan jika terjadi kesalahan dalam kehidupan anak-anak Anda?

Apakah Anda pikir Anda bertanggung jawab atas suasana hati pasangan atau rekan kerja Anda yang buruk?

Ini semua adalah tanda-tanda Anda terlalu banyak berpikir, yang dapat membuat Anda stres dan khawatir.

Ini menciptakan penderitaan, kecemasan, keragu-raguan, penyakit fisik, dan bahkan menyebabkan gangguan tidur.