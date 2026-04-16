Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, memiliki teman dekat sering dianggap sebagai salah satu indikator kesejahteraan emosional. Namun, tidak semua orang memiliki hubungan yang dalam dan erat dengan orang lain. Menariknya, menurut psikologi, orang yang tidak memiliki teman dekat sering kali menunjukkan pola perilaku tertentu, dan sering kali mereka tidak menyadarinya.



Perilaku-perilaku ini bukan berarti "buruk", melainkan lebih merupakan mekanisme adaptasi terhadap pengalaman sosial, kepribadian, atau bahkan luka emosional di masa lalu.



Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (15/4), terdapat sembilan perilaku yang umum ditemukan.

1. Terlihat Mandiri secara Berlebihan



Orang yang tidak memiliki teman dekat sering tampak sangat mandiri. Mereka terbiasa melakukan segala sesuatu sendiri, mulai dari mengambil keputusan hingga menghadapi masalah. Namun, di balik itu, terkadang ada kesulitan untuk mempercayai orang lain atau merasa tidak nyaman bergantung pada siapa pun.



2. Sulit Membuka Diri (Closed-Off)



Mereka cenderung menjaga jarak emosional. Ketika berbicara dengan orang lain, mereka mungkin hanya berbagi hal-hal yang dangkal. Menurut psikologi, ini bisa menjadi bentuk perlindungan diri agar tidak merasa rentan atau terluka.



3. Menghindari Interaksi Sosial yang Dalam



Bukan berarti anti-sosial, tetapi mereka lebih memilih interaksi ringan daripada hubungan yang mendalam.

Percakapan serius atau emosional sering kali dihindari karena terasa tidak nyaman atau melelahkan.



4. Terlalu Banyak Overthinking



Orang tanpa teman dekat sering memproses segala sesuatu sendiri. Tanpa tempat berbagi, pikiran mereka bisa "berputar-putar" tanpa validasi dari orang lain. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap overthinking dan keraguan diri.