Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, memiliki teman dekat sering dianggap sebagai salah satu indikator kesejahteraan emosional. Namun, tidak semua orang memiliki hubungan yang dalam dan erat dengan orang lain. Menariknya, menurut psikologi, orang yang tidak memiliki teman dekat sering kali menunjukkan pola perilaku tertentu, dan sering kali mereka tidak menyadarinya.
Perilaku-perilaku ini bukan berarti "buruk", melainkan lebih merupakan mekanisme adaptasi terhadap pengalaman sosial, kepribadian, atau bahkan luka emosional di masa lalu.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (15/4), terdapat sembilan perilaku yang umum ditemukan.
Baca Juga:Jika Seorang Perempuan Sangat Mencintaimu, Dia Hampir Selalu Akan Melakukan 8 Hal Ini Tanpa Mengucapkan Sepatah Katapun Menurut Psikologi
1. Terlihat Mandiri secara Berlebihan
Orang yang tidak memiliki teman dekat sering tampak sangat mandiri. Mereka terbiasa melakukan segala sesuatu sendiri, mulai dari mengambil keputusan hingga menghadapi masalah.
Namun, di balik itu, terkadang ada kesulitan untuk mempercayai orang lain atau merasa tidak nyaman bergantung pada siapa pun.
2. Sulit Membuka Diri (Closed-Off)
Mereka cenderung menjaga jarak emosional. Ketika berbicara dengan orang lain, mereka mungkin hanya berbagi hal-hal yang dangkal. Menurut psikologi, ini bisa menjadi bentuk perlindungan diri agar tidak merasa rentan atau terluka.
3. Menghindari Interaksi Sosial yang Dalam
Bukan berarti anti-sosial, tetapi mereka lebih memilih interaksi ringan daripada hubungan yang mendalam.
Percakapan serius atau emosional sering kali dihindari karena terasa tidak nyaman atau melelahkan.
4. Terlalu Banyak Overthinking
Orang tanpa teman dekat sering memproses segala sesuatu sendiri. Tanpa tempat berbagi, pikiran mereka bisa "berputar-putar" tanpa validasi dari orang lain. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap overthinking dan keraguan diri.
Baca Juga:Jika Seorang Perempuan Sangat Cerdas, Biasanya Dia Akan Menunjukkan 8 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi
5. Merasa Tidak Benar-Benar Dipahami
Meskipun mereka mungkin memiliki banyak kenalan, ada perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar memahami mereka. Perasaan ini bisa memperkuat jarak emosional dan membuat mereka semakin enggan membangun kedekatan.
6. Cenderung Mengandalkan Hiburan atau Aktivitas Sendiri
Mereka sering memiliki rutinitas pribadi yang kuat, seperti menonton, bermain game, membaca, atau bekerja sendiri. Aktivitas ini menjadi "zona nyaman" yang menggantikan kebutuhan akan kedekatan sosial.
7. Sulit Meminta Bantuan
Karena terbiasa sendiri, mereka sering merasa tidak nyaman meminta bantuan—even saat benar-benar membutuhkannya. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan rasa takut ditolak atau tidak ingin merepotkan orang lain.
8. Terlihat Baik-Baik Saja dari Luar
Menariknya, banyak dari mereka tampak "normal" atau bahkan bahagia di mata orang lain. Mereka bisa bersosialisasi dengan baik, tertawa, dan berinteraksi, namun tetap tidak memiliki hubungan yang benar-benar dekat.
9. Merasa Kesepian, Tapi Tidak Tahu Cara Mengubahnya
Ini adalah inti dari semuanya. Ada perasaan kesepian yang samar, tetapi mereka tidak selalu tahu bagaimana membangun kedekatan emosional. Kadang, mereka juga sudah terlalu nyaman dengan pola lama sehingga sulit memulai perubahan.
Penutup
Penting untuk dipahami bahwa tidak memiliki teman dekat bukanlah sesuatu yang harus langsung dianggap sebagai masalah. Setiap orang memiliki kebutuhan sosial yang berbeda. Namun, jika kondisi ini menimbulkan kesepian atau ketidakpuasan, mengenali pola perilaku di atas bisa menjadi langkah awal untuk berubah.
Psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang bermakna bisa dipelajari dan dibangun, perlahan, melalui kepercayaan, keterbukaan, dan keberanian untuk menjadi rentan.
Tidak harus banyak, satu hubungan yang tulus pun sudah cukup untuk membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang.
Baca Juga:Seni Menghargai Diri Sendiri: 10 Frasa yang Digunakan Perempuan Kuat ketika Mereka Sudah Tidak Lagi Berusaha Menyenangkan Orang Lain
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026