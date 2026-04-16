Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
17 April 2026, 02.37 WIB

Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat Biasanya Menunjukkan 9 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak memiliki teman dekat (Freepik/Margosharubchinskiy)

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, memiliki teman dekat sering dianggap sebagai salah satu indikator kesejahteraan emosional. Namun, tidak semua orang memiliki hubungan yang dalam dan erat dengan orang lain. Menariknya, menurut psikologi, orang yang tidak memiliki teman dekat sering kali menunjukkan pola perilaku tertentu, dan sering kali mereka tidak menyadarinya.

Perilaku-perilaku ini bukan berarti "buruk", melainkan lebih merupakan mekanisme adaptasi terhadap pengalaman sosial, kepribadian, atau bahkan luka emosional di masa lalu.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (15/4), terdapat sembilan perilaku yang umum ditemukan.

1. Terlihat Mandiri secara Berlebihan

Orang yang tidak memiliki teman dekat sering tampak sangat mandiri. Mereka terbiasa melakukan segala sesuatu sendiri, mulai dari mengambil keputusan hingga menghadapi masalah.

Namun, di balik itu, terkadang ada kesulitan untuk mempercayai orang lain atau merasa tidak nyaman bergantung pada siapa pun.

2. Sulit Membuka Diri (Closed-Off)

Mereka cenderung menjaga jarak emosional. Ketika berbicara dengan orang lain, mereka mungkin hanya berbagi hal-hal yang dangkal. Menurut psikologi, ini bisa menjadi bentuk perlindungan diri agar tidak merasa rentan atau terluka.

3. Menghindari Interaksi Sosial yang Dalam

Bukan berarti anti-sosial, tetapi mereka lebih memilih interaksi ringan daripada hubungan yang mendalam.
Percakapan serius atau emosional sering kali dihindari karena terasa tidak nyaman atau melelahkan.

4. Terlalu Banyak Overthinking

Orang tanpa teman dekat sering memproses segala sesuatu sendiri. Tanpa tempat berbagi, pikiran mereka bisa "berputar-putar" tanpa validasi dari orang lain. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap overthinking dan keraguan diri.

5. Merasa Tidak Benar-Benar Dipahami

Meskipun mereka mungkin memiliki banyak kenalan, ada perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar memahami mereka. Perasaan ini bisa memperkuat jarak emosional dan membuat mereka semakin enggan membangun kedekatan.

6. Cenderung Mengandalkan Hiburan atau Aktivitas Sendiri

Mereka sering memiliki rutinitas pribadi yang kuat, seperti menonton, bermain game, membaca, atau bekerja sendiri. Aktivitas ini menjadi "zona nyaman" yang menggantikan kebutuhan akan kedekatan sosial.

7. Sulit Meminta Bantuan

Karena terbiasa sendiri, mereka sering merasa tidak nyaman meminta bantuan—even saat benar-benar membutuhkannya. Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan rasa takut ditolak atau tidak ingin merepotkan orang lain.

8. Terlihat Baik-Baik Saja dari Luar

Menariknya, banyak dari mereka tampak "normal" atau bahkan bahagia di mata orang lain. Mereka bisa bersosialisasi dengan baik, tertawa, dan berinteraksi, namun tetap tidak memiliki hubungan yang benar-benar dekat.

9. Merasa Kesepian, Tapi Tidak Tahu Cara Mengubahnya

Ini adalah inti dari semuanya. Ada perasaan kesepian yang samar, tetapi mereka tidak selalu tahu bagaimana membangun kedekatan emosional. Kadang, mereka juga sudah terlalu nyaman dengan pola lama sehingga sulit memulai perubahan.

Penutup

Penting untuk dipahami bahwa tidak memiliki teman dekat bukanlah sesuatu yang harus langsung dianggap sebagai masalah. Setiap orang memiliki kebutuhan sosial yang berbeda. Namun, jika kondisi ini menimbulkan kesepian atau ketidakpuasan, mengenali pola perilaku di atas bisa menjadi langkah awal untuk berubah.

Psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang bermakna bisa dipelajari dan dibangun, perlahan, melalui kepercayaan, keterbukaan, dan keberanian untuk menjadi rentan.

Tidak harus banyak, satu hubungan yang tulus pun sudah cukup untuk membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore