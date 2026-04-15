Jika Anda Menikmati 7 Aktivitas Ini, Selera Anda Jauh Lebih Elegan daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

Orang dengan selera elegan umumnya memiliki sensitivitas tinggi terhadap detail, menghargai kualitas dibanding kuantitas, serta menikmati pengalaman yang lebih mendalam daripada sekadar hiburan instan.



Menariknya, ada beberapa aktivitas tertentu yang sering dikaitkan dengan individu yang memiliki selera lebih “tinggi” atau refined.



Dilansir dari Expert Editor pada, jika Anda menemukan diri Anda menikmati hal-hal berikut, bisa jadi Anda termasuk dalam kelompok ini.



1. Menikmati Kesunyian dan Waktu Sendiri



Di tengah dunia yang serba cepat dan bising, banyak orang merasa tidak nyaman saat sendirian. Namun, individu dengan selera elegan justru menikmati momen ini.



Secara psikologis, kemampuan untuk menikmati kesunyian menunjukkan tingkat refleksi diri yang tinggi. Anda tidak membutuhkan distraksi terus-menerus untuk merasa “hidup”. Anda bisa duduk dengan pikiran sendiri, merenung, atau sekadar menikmati suasana tanpa merasa bosan.



Kesunyian bagi Anda bukan kekosongan—melainkan ruang untuk memahami diri lebih dalam.



2. Mengapresiasi Seni, Musik, atau Sastra Secara Mendalam



Bukan hanya sekadar “suka lagu enak” atau “film seru”, tetapi Anda benar-benar memperhatikan makna, komposisi, atau pesan di baliknya.



Psikologi menyebut ini sebagai aesthetic sensitivity—kemampuan untuk menangkap keindahan dan nuansa yang sering terlewat oleh orang lain. Anda mungkin menikmati:



Membaca buku dengan tema filosofis

Mendengarkan musik dengan lirik yang kompleks

Mengamati lukisan atau fotografi dengan detail



Ini menunjukkan bahwa otak Anda tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga makna.



3. Lebih Memilih Kualitas daripada Kuantitas



Baik dalam makanan, pakaian, maupun hubungan sosial—Anda cenderung memilih yang terbaik, bukan yang terbanyak.



Misalnya:



Lebih suka satu pakaian berkualitas tinggi daripada banyak yang biasa saja

Memilih makan di tempat yang sederhana tapi autentik daripada yang sekadar viral

Memiliki sedikit teman, tetapi hubungan yang dalam



Dalam psikologi, ini berkaitan dengan delayed gratification dan standar internal yang kuat. Anda tidak mudah terpengaruh tren atau tekanan sosial.



4. Menikmati Percakapan yang Bermakna



Alih-alih basa-basi atau gosip ringan, Anda lebih tertarik pada diskusi yang dalam:



Tentang kehidupan

Nilai dan prinsip

Ide-ide besar

Pengalaman pribadi yang bermakna



Orang dengan selera elegan cenderung memiliki kebutuhan intelektual dan emosional yang lebih tinggi. Mereka tidak puas dengan percakapan dangkal.



Hal ini juga menunjukkan tingkat empati dan keterbukaan pikiran yang tinggi.



5. Memperhatikan Detail Kecil



Anda mungkin termasuk orang yang:



Menyadari perubahan kecil dalam suasana

Memperhatikan cara seseorang berbicara

Menghargai detail dalam desain, rasa, atau suasana



Psikologi mengaitkan ini dengan high perceptual awareness. Orang seperti ini cenderung lebih peka terhadap lingkungan dan memiliki apresiasi yang lebih dalam terhadap kualitas.



Bagi Anda, detail kecil bukan hal sepele—justru di situlah letak keindahan.



6. Menyukai Hal-hal yang Tidak Selalu Populer



Anda tidak selalu mengikuti arus. Bahkan, sering kali Anda justru lebih tertarik pada sesuatu yang “tidak mainstream”.



Ini bisa berupa:



Musik indie

Film arthouse

Buku yang tidak banyak dikenal

Tempat yang belum ramai



Menurut psikologi, ini menunjukkan independensi selera. Anda tidak bergantung pada validasi sosial untuk menentukan apa yang Anda sukai.



Dengan kata lain, Anda memilih berdasarkan nilai pribadi—bukan popularitas.



7. Menikmati Proses, Bukan Hanya Hasil



Banyak orang fokus pada hasil akhir: pencapaian, status, atau pengakuan. Namun, Anda justru menikmati prosesnya:



Proses belajar

Proses berkarya

Perjalanan menuju tujuan



Ini adalah tanda dari intrinsic motivation—motivasi yang datang dari dalam diri, bukan dari hadiah eksternal.



Orang dengan pola ini cenderung lebih puas dalam hidup, karena kebahagiaan mereka tidak bergantung pada hasil semata.



Kesimpulan



Selera elegan bukan soal mahal atau eksklusif. Ini bukan tentang terlihat “kelas atas”, tetapi tentang bagaimana Anda:



Menghargai kualitas

Mencari makna

Menikmati kedalaman pengalaman

Tidak mudah terbawa arus



Jika Anda menemukan diri Anda menikmati sebagian besar aktivitas di atas, besar kemungkinan Anda memiliki cara pandang yang lebih reflektif, sensitif, dan matang dibanding kebanyakan orang.



Dan yang terpenting—ini bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Selera elegan justru sering hadir secara tenang, tanpa perlu banyak pengakuan.



