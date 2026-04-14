Orang yang Tidak Pernah Menekan Tombol Tunda Alarm Memiliki 9 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak pernah menekan tombol tunda alarm
JawaPos.com - Bagi sebagian orang, suara alarm di pagi hari adalah musuh terbesar. Tombol snooze atau tunda sering kali menjadi penyelamat sementara dari rasa kantuk yang belum tuntas. Namun, ada juga tipe orang yang begitu alarm berbunyi, langsung bangun tanpa menekan tombol tunda sama sekali.
Kebiasaan ini ternyata bukan sekadar rutinitas biasa—dalam perspektif psikologi, hal ini mencerminkan sejumlah karakteristik kepribadian yang menarik.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (12/4), terdapat sembilan karakteristik yang sering dimiliki oleh orang yang tidak pernah menekan tombol tunda alarm:
1. Memiliki Disiplin Diri yang Tinggi
Orang yang langsung bangun saat alarm berbunyi menunjukkan tingkat disiplin diri yang kuat. Mereka mampu mengendalikan dorongan untuk kembali tidur dan tetap berpegang pada komitmen yang telah dibuat sebelumnya, yaitu bangun tepat waktu.
Disiplin ini biasanya tidak hanya berlaku di pagi hari, tetapi juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, studi, dan kebiasaan sehari-hari.
2. Berorientasi pada Tujuan
Individu yang menghindari tombol snooze cenderung memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Mereka memahami bahwa setiap menit di pagi hari sangat berharga dan dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan diri pada tujuan mereka.
Bagi mereka, bangun tepat waktu bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari strategi hidup.
3. Memiliki Kontrol Diri yang Baik
Dalam psikologi, kemampuan untuk menahan keinginan sesaat demi manfaat jangka panjang disebut sebagai self-control. Orang yang tidak menunda alarm mampu mengendalikan keinginan untuk tidur lebih lama demi menjaga produktivitas dan konsistensi rutinitas.
4. Lebih Terorganisir
Orang-orang ini biasanya memiliki pola hidup yang terstruktur. Mereka sering merencanakan hari mereka sebelumnya, termasuk waktu tidur dan bangun. Karena itu, mereka tidak merasa perlu menunda alarm karena sudah mempersiapkan diri dengan baik.
5. Memiliki Pola Tidur yang Lebih Sehat
Secara psikologis dan biologis, mereka cenderung memiliki ritme sirkadian yang lebih stabil. Mereka tidur pada waktu yang konsisten dan mendapatkan kualitas tidur yang cukup, sehingga tidak merasa perlu “mencicil” waktu bangun lewat snooze.
6. Lebih Tegas dalam Mengambil Keputusan
Menekan atau tidak menekan tombol snooze adalah keputusan kecil, tetapi mencerminkan gaya pengambilan keputusan seseorang. Orang yang langsung bangun menunjukkan ketegasan—mereka membuat keputusan dan langsung bertindak tanpa ragu.
7. Memiliki Motivasi Intrinsik yang Kuat
Mereka bangun bukan karena terpaksa, tetapi karena dorongan dari dalam diri. Motivasi intrinsik ini membuat mereka lebih konsisten dan tidak bergantung pada faktor eksternal untuk memulai hari.
8. Lebih Tahan Terhadap Stres
Menunda alarm sering kali justru meningkatkan stres karena membuat waktu terasa sempit dan terburu-buru. Sebaliknya, orang yang bangun tepat waktu memiliki pagi yang lebih tenang dan terkontrol, sehingga lebih siap menghadapi tekanan sepanjang hari.
9. Memiliki Kebiasaan Proaktif
Alih-alih menunda, mereka memilih untuk langsung bertindak. Sikap proaktif ini membuat mereka lebih cepat memulai aktivitas dan cenderung lebih produktif. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berkontribusi pada kesuksesan dan kepuasan hidup.
Penutup
Kebiasaan sederhana seperti tidak menekan tombol tunda alarm ternyata menyimpan makna psikologis yang cukup dalam. Ini bukan hanya soal bangun pagi, tetapi juga mencerminkan disiplin, kontrol diri, dan cara seseorang menjalani hidup secara keseluruhan.
