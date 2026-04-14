Jika Anda Memasang 5 Alarm Setiap Pagi tetapi Selalu Telat Bangun, Anda Mungkin Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang memulai hari dengan niat baik: bangun pagi, produktif, dan menjalani rutinitas dengan teratur. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang justru terjebak dalam siklus menekan tombol “snooze” berkali-kali—bahkan setelah memasang 5 alarm sekaligus. Jika Anda termasuk salah satunya, mungkin ini bukan sekadar soal malas atau kurang disiplin.



Dalam perspektif psikologi, kebiasaan sulit bangun pagi bisa mencerminkan pola kepribadian tertentu.



Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (12/4), terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang yang terus menunda bangun meskipun sudah memasang banyak alarm.

1. Cenderung Menunda (Procrastinator)



Orang yang sering menunda bangun pagi biasanya juga memiliki kecenderungan menunda dalam aspek lain kehidupan. Menekan tombol snooze adalah bentuk kecil dari prokrastinasi—menghindari memulai aktivitas.



Alih-alih langsung menghadapi hari, otak memilih kenyamanan sesaat. Ini bukan berarti Anda malas, tetapi mungkin Anda memiliki pola kebiasaan menghindari hal yang terasa berat atau tidak menyenangkan.



2. Lebih Aktif di Malam Hari (Night Owl)



Tidak semua orang dirancang untuk bangun pagi. Sebagian orang secara alami lebih produktif di malam hari. Jika Anda merasa lebih fokus, kreatif, dan berenergi saat malam, kemungkinan besar Anda termasuk tipe “night owl”.



Akibatnya, tubuh Anda secara biologis memang sulit bangun pagi, berapa pun alarm yang dipasang. Ini berkaitan dengan ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang berbeda pada tiap individu.



3. Perfeksionis yang Tersembunyi



Ini mungkin terdengar mengejutkan. Beberapa orang yang sulit bangun pagi ternyata memiliki kecenderungan perfeksionis. Mereka sering merasa hari yang akan dijalani penuh tuntutan tinggi.



Tanpa disadari, otak menciptakan resistensi untuk “memulai hari” karena takut tidak bisa memenuhi ekspektasi. Menunda bangun menjadi cara halus untuk menghindari tekanan tersebut.



4. Sensitif terhadap Stres



Jika Anda sering merasa berat bangun pagi, bisa jadi itu tanda bahwa Anda sedang mengalami stres atau kelelahan mental. Pikiran yang penuh beban membuat tubuh ingin “bersembunyi” lebih lama di tempat tidur.



Dalam kondisi ini, alarm bukanlah masalah utama. Justru, tidur menjadi mekanisme pelarian dari tekanan yang belum terselesaikan.



5. Kurang Keterikatan pada Rutinitas



Orang yang mudah bangun pagi biasanya memiliki struktur rutinitas yang kuat. Sebaliknya, jika Anda sering telat bangun, bisa jadi Anda cenderung fleksibel atau bahkan kurang terikat pada jadwal.



Kepribadian seperti ini sering lebih spontan dan tidak terlalu menyukai batasan waktu yang ketat. Namun, di sisi lain, hal ini membuat disiplin pagi hari menjadi tantangan besar.



6. Pencari Kenyamanan (Comfort-Seeker)



Tempat tidur adalah zona nyaman—hangat, aman, dan bebas tuntutan. Jika Anda berkali-kali menunda bangun, mungkin Anda adalah tipe yang sangat menghargai kenyamanan.



Bukan hal yang buruk, tetapi jika berlebihan, ini bisa membuat Anda sulit keluar dari situasi nyaman meskipun tahu ada tanggung jawab menunggu.



7. Motivasi Eksternal Lebih Dominan



Orang yang sulit bangun pagi seringkali lebih bergantung pada motivasi eksternal dibanding internal. Artinya, mereka membutuhkan alasan kuat dari luar (deadline, tekanan, atau orang lain) untuk benar-benar bergerak.



Jika tidak ada dorongan mendesak, alarm sebanyak apa pun tidak cukup kuat untuk menggerakkan mereka.



Apa yang Bisa Dilakukan?



Mengetahui ciri kepribadian ini bukan untuk memberi label negatif, tetapi untuk memahami diri sendiri. Berikut beberapa langkah yang bisa membantu:



Kenali pola tidur Anda dan sesuaikan jadwal, bukan memaksakan diri

Kurangi penggunaan tombol snooze (maksimal 1–2 kali)

Buat alasan bangun yang lebih bermakna (bukan sekadar kewajiban)

Perbaiki kualitas tidur, bukan hanya durasinya

Bangun rutinitas pagi yang menyenangkan

Kesimpulan



Kesulitan bangun pagi bukan selalu tanda kurang disiplin. Bisa jadi itu adalah refleksi dari kepribadian, kebiasaan, atau kondisi mental yang lebih dalam. Dengan memahami akar masalahnya, Anda bisa menemukan solusi yang lebih tepat—bukan sekadar menambah jumlah alarm.



Jadi, jika Anda masih memasang 5 alarm setiap pagi, mungkin sudah waktunya bukan menambah alarm ke-6… tetapi memahami diri Anda sendiri.