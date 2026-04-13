Orang yang Selalu Mematikan Suara Ponselnya Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Namun, ada sebagian orang yang memilih jalan berbeda: mereka sering mematikan suara ponsel atau mengaktifkan mode senyap.



Sekilas, kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana atau bahkan dianggap sepele. Tapi menurut perspektif psikologi, keputusan untuk membatasi gangguan dari ponsel sebenarnya bisa mencerminkan karakter dan kepribadian seseorang yang cukup kuat.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (11/4), terdapat tujuh ciri kepribadian yang umumnya dimiliki oleh orang yang sering mematikan suara ponselnya:



1. Memiliki Kendali Diri yang Tinggi



Orang yang terbiasa mematikan suara ponsel biasanya memiliki self-control yang baik. Mereka tidak merasa harus merespons setiap notifikasi secara instan.



Dalam psikologi, kemampuan menunda respons terhadap stimulus (seperti notifikasi) menunjukkan kematangan emosional dan kontrol diri yang kuat. Mereka mampu menentukan kapan harus fokus dan kapan boleh terganggu.



2. Menghargai Ketenangan dan Fokus



Bunyi notifikasi bisa menjadi distraksi besar, terutama saat bekerja atau berpikir mendalam. Orang yang memilih mode senyap cenderung menghargai suasana tenang.



Mereka biasanya lebih mudah masuk ke kondisi deep work, yaitu keadaan fokus tinggi tanpa gangguan. Ini sering dimiliki oleh individu yang produktif dan efisien dalam menyelesaikan tugas.



3. Tidak Bergantung pada Validasi Sosial



Notifikasi sering kali berkaitan dengan interaksi sosial—like, komentar, atau pesan. Orang yang tidak tergesa-gesa membuka ponsel menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu bergantung pada validasi dari orang lain.



Mereka merasa cukup dengan diri sendiri dan tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus dari lingkungan digital.



4. Lebih Sadar Akan Batasan Pribadi



Mematikan suara ponsel bisa menjadi bentuk penetapan batas (boundary). Mereka tahu bahwa waktu dan energi mereka terbatas, sehingga tidak semua hal perlu direspons saat itu juga.



Secara psikologis, ini menunjukkan kesadaran diri yang tinggi serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan sosial.



5. Cenderung Introvert atau Reflektif



Meskipun tidak selalu, banyak orang yang menyukai ketenangan dan meminimalkan gangguan eksternal memiliki kecenderungan introvert.



Mereka lebih nyaman dengan waktu sendiri, refleksi, dan aktivitas yang tidak terlalu ramai. Mode senyap membantu mereka mempertahankan ruang mental tersebut.



6. Lebih Selektif dalam Berinteraksi



Orang yang tidak selalu siap menerima panggilan atau pesan menunjukkan bahwa mereka selektif dalam berinteraksi.



Mereka tidak menolak komunikasi, tetapi memilih waktu dan cara yang tepat untuk merespons. Ini mencerminkan kualitas hubungan yang lebih dalam dibanding sekadar interaksi yang sering tetapi dangkal.



7. Memprioritaskan Kesehatan Mental



Notifikasi yang terus-menerus dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Dengan mematikan suara ponsel, seseorang secara tidak langsung sedang melindungi kesehatan mentalnya.



Mereka sadar bahwa terlalu banyak stimulus digital bisa melelahkan secara psikologis, sehingga memilih untuk mengurangi paparan tersebut.



Penutup



Kebiasaan sederhana seperti mematikan suara ponsel ternyata bisa mengungkap banyak hal tentang kepribadian seseorang. Ini bukan sekadar soal preferensi teknis, tetapi juga mencerminkan cara seseorang mengelola fokus, emosi, dan hubungan sosial.