Orang Dewasa yang Belum Pernah Mengunggah Foto Selfie di Media Sosial, Memiliki 7 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

Namun, tidak semua orang mengikuti tren ini. Menariknya, ada sebagian orang dewasa yang memilih untuk tidak pernah mengunggah foto selfie sama sekali.



Keputusan ini sering kali bukan sekadar kebetulan atau ketidaktahuan teknologi. Dalam perspektif psikologi, pilihan tersebut bisa mencerminkan karakteristik kepribadian tertentu yang justru sangat positif dan diinginkan.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (11/4), terdapat tujuh karakteristik yang sering dimiliki oleh orang dewasa yang tidak pernah mengunggah selfie di media sosial.



1. Memiliki Rasa Percaya Diri yang Stabil dari Dalam



Orang yang tidak merasa perlu mengunggah selfie biasanya memiliki rasa percaya diri yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Mereka tidak membutuhkan “like”, komentar, atau perhatian orang lain untuk merasa berharga.



Kepercayaan diri mereka berasal dari dalam—dari pemahaman diri, pengalaman hidup, dan penerimaan terhadap siapa diri mereka sebenarnya. Ini adalah bentuk self-esteem yang lebih sehat dan tahan lama dibandingkan yang bergantung pada respons orang lain.



2. Tidak Bergantung pada Validasi Sosial



Dalam psikologi, kebutuhan akan validasi sosial adalah hal yang normal. Namun, ketika kebutuhan ini berlebihan, seseorang bisa menjadi sangat bergantung pada penilaian orang lain.



Orang yang jarang atau tidak pernah mengunggah selfie cenderung lebih mandiri secara emosional. Mereka tidak merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia luar. Mereka nyaman menjadi diri sendiri tanpa harus “dipamerkan”.



3. Lebih Fokus pada Kehidupan Nyata daripada Citra Online



Alih-alih menghabiskan waktu memikirkan bagaimana mereka terlihat di dunia maya, individu ini lebih fokus pada pengalaman nyata. Mereka menghargai momen tanpa harus mendokumentasikannya untuk publik.



Secara psikologis, ini menunjukkan tingkat mindfulness yang lebih tinggi—kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen saat ini tanpa distraksi dari kebutuhan untuk tampil.



4. Memiliki Batasan Privasi yang Kuat



Tidak semua orang merasa nyaman membagikan kehidupan pribadinya ke ruang publik, dan itu bukan hal yang buruk. Justru, orang yang menjaga privasi dengan baik sering kali memiliki kesadaran diri yang tinggi.



Mereka memahami bahwa tidak semua hal perlu dibagikan, dan mereka mampu menetapkan batasan yang sehat antara kehidupan pribadi dan dunia luar. Ini adalah tanda kematangan emosional.



5. Lebih Autentik dan Tidak Berusaha Menjadi Orang Lain



Media sosial sering kali mendorong orang untuk menampilkan versi terbaik—atau bahkan versi yang tidak sepenuhnya nyata—dari diri mereka. Sebaliknya, orang yang tidak mengunggah selfie cenderung lebih autentik.



Mereka tidak merasa perlu membangun citra tertentu untuk diterima. Mereka nyaman dengan siapa diri mereka sebenarnya, tanpa filter, tanpa pencitraan berlebihan.



6. Tidak Mudah Terpengaruh Tren atau Tekanan Sosial



Budaya selfie adalah tren global. Namun, tidak semua orang merasa harus mengikutinya. Orang yang memilih untuk tidak terlibat biasanya memiliki kemampuan berpikir independen yang kuat.



Mereka tidak mudah terbawa arus atau tekanan sosial. Dalam psikologi, ini menunjukkan tingkat otonomi yang tinggi—kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai pribadi, bukan sekadar mengikuti orang lain.



7. Memiliki Kehidupan Emosional yang Lebih Seimbang



Mengurangi keterlibatan dalam media sosial, termasuk tidak mengunggah selfie, sering dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih baik. Orang-orang ini cenderung tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain.



Akibatnya, mereka lebih jarang mengalami kecemasan sosial, rasa tidak cukup, atau tekanan untuk tampil sempurna. Mereka lebih fokus pada keseimbangan emosional dan kesejahteraan diri.



Penutup



Tidak mengunggah selfie di media sosial bukan berarti seseorang ketinggalan zaman atau tidak percaya diri. Justru, dalam banyak kasus, hal ini mencerminkan kualitas kepribadian yang matang, sehat, dan sangat diinginkan.



Di tengah dunia yang semakin terobsesi dengan citra dan validasi digital, orang-orang seperti ini mengingatkan kita bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh jumlah “like” atau komentar, melainkan oleh bagaimana kita memahami dan menerima diri sendiri.