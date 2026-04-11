Simak, 7 Kebiasaan Komunikasi Pasangan yang Tetap Bahagia dan Saling Mencintai Meski Hidup Berliku-liku Menurut Psikologi

pasangan yang memiliki komunikasi yang tetap bahagia dan saling mencintai./Freepik/Lifestylememory

JawaPos.com - Menjalin hubungan yang langgeng dan penuh cinta bukan sekadar soal memiliki kesamaan minat atau menghadapi suka dan duka bersama.

Kunci utama dari hubungan yang bahagia adalah komunikasi yang sehat.

Pasangan yang tetap harmonis, meski hidup penuh tantangan, memiliki kebiasaan komunikasi yang membuat hubungan mereka semakin kuat.



Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kebiasaan komunikasi yang dimiliki oleh pasangan yang tetap bahagia dan saling mencintai, menurut psikologi:



1. Mereka Saling Mendengarkan Secara Aktif



Pasangan yang bahagia tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar mendengarkan.

Mereka tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara, melainkan berusaha memahami perasaan dan perspektif pasangannya.

Dalam psikologi, ini dikenal sebagai active listening—mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respons yang relevan, dan menunjukkan empati.



Bagaimana menerapkannya?



Gunakan kontak mata saat pasangan berbicara.



Hindari interupsi atau langsung memberikan solusi, kecuali pasangan memintanya.



Ulangi poin penting yang dikatakan pasangan untuk menunjukkan pemahaman.



2. Mereka Menghindari Kritik yang Merusak dan Lebih Sering Memberikan Apresiasi



John Gottman, seorang psikolog pernikahan terkenal, menemukan bahwa pasangan yang bahagia memiliki rasio 5:1 antara interaksi positif dan negatif—artinya, untuk setiap satu interaksi negatif, harus ada lima interaksi positif.

Salah satu kesalahan komunikasi yang sering terjadi adalah terlalu sering mengkritik pasangan tanpa memberikan apresiasi yang cukup.



Bagaimana menerapkannya?



Alih-alih mengatakan, "Kamu selalu berantakan," coba ubah menjadi, "Aku lebih suka kalau kita bisa menjaga kebersihan rumah bersama."



Ucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil, seperti memasak, membantu pekerjaan rumah, atau sekadar menemani.

3. Mereka Tidak Menghindari Konflik, tetapi Menyelesaikannya dengan Dewasa



Banyak orang berpikir bahwa pasangan yang bahagia jarang bertengkar.

Kenyataannya, konflik adalah bagian alami dari hubungan.

Namun, perbedaannya adalah bagaimana mereka menyelesaikan konflik tersebut.



Pasangan yang bahagia tidak menghindari konflik atau menyimpannya dalam hati, tetapi mereka berkomunikasi dengan cara yang sehat—tanpa berteriak, meremehkan, atau menyalahkan. Mereka fokus pada solusi, bukan hanya mencari siapa yang salah.



Bagaimana menerapkannya?



Gunakan kalimat “Aku merasa...” daripada “Kamu selalu...” untuk menghindari nada menyalahkan.



Jangan membahas konflik saat emosi sedang memuncak; beri waktu untuk tenang sebelum berbicara.



Dengarkan sudut pandang pasangan tanpa langsung membela diri.



4. Mereka Sering Menggunakan Sentuhan Fisik Saat Berkomunikasi



Komunikasi tidak hanya terbatas pada kata-kata.

Sentuhan fisik seperti menggenggam tangan, memeluk, atau menyentuh bahu pasangan saat berbicara dapat memperkuat kedekatan emosional.

Menurut penelitian, sentuhan dapat meredakan stres, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat ikatan emosional dalam hubungan.



Bagaimana menerapkannya?



Pegang tangan pasangan saat berdiskusi serius untuk menciptakan perasaan aman.



Berikan pelukan sebelum atau setelah percakapan penting.



Gunakan sentuhan kecil sehari-hari seperti mengusap punggung atau menyentuh wajah pasangan dengan lembut.



5. Mereka Tidak Takut Mengungkapkan Perasaan dengan Jujur



Pasangan yang harmonis tidak menyembunyikan perasaan mereka.

Mereka bisa mengungkapkan kebahagiaan, ketakutan, kekhawatiran, dan kebutuhan mereka tanpa takut dihakimi.

Kejujuran dalam komunikasi membangun rasa percaya dan memperkuat hubungan jangka panjang.



Bagaimana menerapkannya?



Jika merasa sedih atau kecewa, bicarakan dengan pasangan tanpa menyalahkan.



Jangan menekan emosi hanya untuk menghindari konflik; sebaliknya, ungkapkan dengan cara yang lembut dan penuh kasih.



Berikan ruang bagi pasangan untuk berbagi perasaan mereka juga tanpa interupsi.



6. Mereka Menyisipkan Humor dalam Percakapan Sehari-hari



Tawa adalah perekat dalam hubungan.

Pasangan yang bisa tertawa bersama cenderung lebih bahagia dan lebih tahan terhadap tekanan hidup.

Humor membantu meredakan ketegangan, menciptakan momen bahagia, dan membuat pasangan merasa lebih terhubung satu sama lain.



Bagaimana menerapkannya?



Buat lelucon kecil saat suasana terasa tegang untuk mengurangi ketegangan.



Jangan terlalu serius sepanjang waktu; biarkan ada momen ringan dan menyenangkan dalam percakapan.



Tertawa bersama atas kesalahan kecil daripada mempermasalahkannya terlalu serius.



7. Mereka Selalu Mengakhiri Percakapan dengan Nada Positif



Meskipun pasangan memiliki perbedaan atau menghadapi masalah, mereka memastikan bahwa percakapan mereka selalu diakhiri dengan nada positif.

Ini menunjukkan bahwa mereka menghargai hubungan lebih dari sekadar menang dalam perdebatan.



Bagaimana menerapkannya?



Ucapkan “Aku mencintaimu” setelah pembicaraan yang sulit.



Jika terjadi pertengkaran sebelum tidur, cobalah untuk berdamai sebelum beristirahat.



Ingatkan pasangan bahwa kalian adalah satu tim, bukan musuh.



Kesimpulan



Komunikasi adalah fondasi dari hubungan yang bahagia dan tahan lama.

Pasangan yang tetap saling mencintai meskipun hidup penuh tantangan memiliki cara berkomunikasi yang sehat dan penuh kasih sayang.