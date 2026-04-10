Sering Kesulitan Memahami Silent Treatment? Ini 5 Ciri Kepribadian Orang yang Diam saat Marah

Ilustrasi seorang wanita yang memilih diam saat sedang marah (Freepik)
JawaPos.com - Banyak orang menganggap diam saat marah sebagai bentuk ketidakpedulian, padahal perilaku ini sering kali berkaitan dengan kepribadian seseorang.
Alih-alih melampiaskan marah dengan berkata kasar, orang yang cenderung menarik diri ini sebenarnya sedang memproses emosi yang meluap.
Memahami alasan di balik diamnya seseorang ketika sedang marah bisa membantu untuk menjaga hubungan tetap sehat.
Dilansir dari Real Simple, berikut ini beberapa ciri kepribadian yang biasanya dimiliki oleh orang yang memilih untuk diam saat hati dan pikirannya sedang kacau.
1. Memiliki Kontrol Diri yang Baik
Orang yang diam saat sedang marah biasanya memiliki kontrol diri yang baik sehingga jarang terlihat impulsif.
Mereka paham bahwa kata-kata yang dikeluarkan saat emosi justru akan memperburuk hubungan.
2. Cenderung Suka Introspeksi Diri
Selain itu, orang yang milih menarik diri saat emosi memuncak biasanya cenderung introspektif.
Alih-alih menyalahkan orang lain, justru mereka melakukan refleksi dahulu dari sudut pandangnya.
