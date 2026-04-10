Bikin Betah, Ini 7 Bahasa Tubuh yang Bisa Membuat Orang Lain Merasa Nyaman Ada di Dekatmu!

JawaPos.com - Sebagai makhluk sosial, manusia tentu perlu berinteraksi dengan orang lain. Baik itu pada teman, keluarga bahkan orang asing sekalipun, interaksi diperlukan bagi manusia untuk bsia hidup berdampingan satu sama lain.

Ketika berinteraksi atau berkomunikasi, adalah penting untuk membuat lawan bicara merasa nyaman dengan kamu. Hal ini perlu kamu lakukan demi perkembangan hubungan baik di masa yang akan datang.

Bagaimana kamu berbicara dan bagaimana kamu bersikap bisa menentukan orang lain merasa nyaman berada di dekatmu atau tidak. Hal ini tentunya bisa kamu lakukan baik dengan perkataan atau perilaku.

Ketika berbicara, pastikan kamu mengatakan hal-hal baik yang enak didengar oleh lawan bciara. Selain itu, perlu bagi kamu untuk memperhatikan bahasa tubuh yang bisa dibaca oleh lawan bicara.

Bahasa tubuh ini penting karena secara tidak langsung bsia membuat orang lain merasa nyaman di dekatmu. Dilansir dari Hack Spirit dan Indeed, berikut ini merupakan 7 bahasa tubuh yang membuat orang lain merasa nyaman ada di dekatmu:

1. Postur yang Terbuka

Bahasa tubuh pertama yang bisa membuat orang lain nyaman ada di dekatmu adalah postur tubuh yang terbuka. Yang dimaksud dengan postur tubuh terbuka adalah bagaimana kamu rileks dan menghadap lawan bicara dengan baik.

Hindari postur tubuh tertutup seperti menyilangkan tangan, tegang dan seakan menjauh dari lawan bicara. Dengan postur tubuh yang baik, kamu bisa membuat lawan bicara merasa nyaman berbincang dengan kamu seterusnya.

2. Lakukan Kontak Mata