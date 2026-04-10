Cepat Dapat Kerja, Simak 7 Tips Bahasa Tubuh yang Meyakinkan Ketika Wawancara Kerja Bersama HRD!

JawaPos.com - Wawancara kerja merupakan sebuah kesempatan yang dinanti-nantikan oleh para pencari kerja. Setelah melamar di berbagai lowongan pekerjaan, sebuah kesempatan wawancara akhirnya datang.

Wawancara kerja sendiri adalah saat dimana rekruter yakni HRD menilai bagaimana pencari kerja bisa berhak untuk bekerja di perusahaan. Dalam kesempatan wawancara tersebut, HRD bisa menanyakan dan menguji kompetensi pencari kerja tersebut.

Ketika wawancara berlangsung, pencari kerja tentunya akan melakukan segala cara untuk mendapatkan impresi yang baik. Pencari kerja bisa memaparkan pengalaman dan kompetensi yang mereka miliki untuk HRD menilai mereka dengan baik.

Selain ulasan panjang lebar terkait kompetensi, bagaimana cara kamu berbicara dan juga kepercayaan diri juga dinilai oleh pewawancara. HRD tentunya lebih menyukai orang yang percaya diri akan talentanya untuk bisa berkontribusi positif untuk perusahaan.

Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menaklukkan HRD melalui bahasa tubuh di wawancara. Dilansir dari The Muse dan Champlain College, berikut ini merupakan 7 tips bahasa tubuh yang baik ketika wawancara kerja dengan HRD:

1. Buat Kontak Mata

Tips pertama yang bisa kamu lakukan ketika wawancara adalah buat kontak mata dengan pewawancara. Ketika wawancara secara langsung alangkah baiknya kamu fokus pada HRD atau calon atasan yang mewawancara.

Hindari mengedarkan pandangan ke sekeliling, menunduk, melihat ke contekan, dan masih banyak lagi. Dengan membuat kontak mata, hal ini berarti kamu fokus mendengarkan pewawancara dan punya niat untuk terhubung dengan mereka.

2. Postur Tubuh yang Baik