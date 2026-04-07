Irfan Ferdiansyah
08 April 2026, 04.45 WIB

Orang yang Diam-Diam Mengagumi Anda Biasanya Akan Melakukan 8 Hal Halus Ini Menurut Psikologi

seseorang yang diam-diam mengagumi orang lain./Freepik/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Tidak semua rasa kagum atau ketertarikan diungkapkan secara terang-terangan. Dalam banyak kasus, seseorang justru memilih untuk menyembunyikan perasaannya—entah karena takut ditolak, menjaga hubungan, atau sekadar tidak ingin membuat situasi menjadi canggung.

Namun menariknya, menurut psikologi, perasaan yang kuat jarang bisa sepenuhnya disembunyikan. Tanpa sadar, orang yang diam-diam mengagumi Anda akan menunjukkan tanda-tanda kecil yang halus—yang mungkin luput jika Anda tidak cukup peka.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/4), terdapat 8 perilaku halus yang sering dilakukan oleh orang yang diam-diam mengagumi Anda:

1. Mereka Selalu Memperhatikan Hal-Hal Kecil Tentang Anda

Orang yang menyukai Anda secara diam-diam cenderung sangat observatif. Mereka mungkin ingat detail kecil seperti:

Minuman favorit Anda
Lagu yang Anda suka
Hal-hal kecil yang pernah Anda ceritakan sekali saja

Secara psikologis, ini terjadi karena otak memberi prioritas pada hal yang dianggap “bernilai emosional”. Jadi, meskipun Anda merasa itu hal sepele, bagi mereka itu penting.

2. Tatapan Mereka Lebih Lama dari Biasanya

Kontak mata adalah indikator kuat dalam psikologi ketertarikan. Orang yang diam-diam mengagumi Anda sering:

Menatap Anda lebih lama
Cepat mengalihkan pandangan saat ketahuan
Kembali melihat Anda saat Anda tidak memperhatikan

Ini adalah bentuk konflik batin antara keinginan untuk dekat dan rasa takut ketahuan.

3. Mereka Selalu Mencari Alasan untuk Dekat

Mereka mungkin tidak akan terang-terangan mengajak Anda kencan, tapi:

Sering berada di tempat yang sama dengan Anda
Mencari alasan untuk berbicara
“Kebetulan” sering muncul di sekitar Anda

Dalam psikologi sosial, ini disebut proximity seeking behavior—dorongan untuk berada dekat dengan orang yang disukai.

4. Mereka Lebih Gugup di Sekitar Anda

Berbeda dari orang lain, sikap mereka bisa berubah saat berada di dekat Anda:

Bicara jadi tidak lancar
Tertawa lebih sering (bahkan pada hal yang tidak terlalu lucu)
Terlihat canggung atau terlalu berhati-hati

Rasa gugup ini muncul karena mereka sangat peduli dengan bagaimana Anda melihat mereka.

5. Mereka Mendukung Anda Secara Diam-Diam

Mereka mungkin tidak selalu terlihat menonjol, tapi:

Selalu ada saat Anda butuh
Memberikan dukungan tanpa pamrih
Membela Anda, bahkan ketika Anda tidak tahu

Ini adalah bentuk kasih yang tidak mencari pengakuan—sesuatu yang sering dikaitkan dengan ketertarikan yang tulus.

6. Mereka Meniru Bahasa Tubuh Anda

Dalam psikologi, ini dikenal sebagai mirroring. Orang yang menyukai Anda cenderung:

Meniru cara duduk atau gestur Anda
Mengikuti ritme bicara Anda
Menggunakan ekspresi yang mirip

Ini terjadi secara tidak sadar sebagai cara untuk membangun koneksi dan rasa kedekatan.

7. Mereka Tertarik dengan Kehidupan Anda (Lebih dari Orang Lain)

Mereka ingin tahu:

Apa yang Anda lakukan sehari-hari
Siapa teman dekat Anda
Hal-hal yang membuat Anda bahagia atau sedih

Namun mereka sering menyamarkannya agar tidak terlihat terlalu mencolok. Mereka mungkin bertanya dengan cara santai, tapi sebenarnya sangat memperhatikan.

8. Mereka Tidak Pernah Mengaku—Meski Tanda-Tandanya Jelas

Ini mungkin yang paling menarik. Meskipun semua tanda ada:

Mereka tetap tidak mengungkapkan perasaan
Menghindari pembicaraan tentang perasaan mereka
Bahkan bisa menyangkal jika ditanya

Alasannya bisa beragam: takut kehilangan hubungan, merasa tidak cukup baik, atau menunggu waktu yang tepat yang mungkin tidak pernah datang.

Penutup

Ketertarikan yang tersembunyi sering kali justru terlihat melalui hal-hal kecil yang konsisten, bukan kata-kata besar. Psikologi menunjukkan bahwa emosi yang kuat akan selalu menemukan cara untuk “bocor” melalui perilaku, bahasa tubuh, dan perhatian.

Jika Anda mulai menyadari tanda-tanda ini pada seseorang, mungkin ada perasaan yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan.

Namun, penting untuk tetap berhati-hati dalam menafsirkan. Tidak semua kebaikan berarti ketertarikan romantis—tetapi ketika banyak tanda muncul bersamaan, kemungkinan besar ada sesuatu yang lebih
Editor: Hanny Suwindari
Artikel Terkait
Orang yang Sangat Menghormati dan Mengagumi Anda Sering Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Sangat Menghormati dan Mengagumi Anda Sering Menunjukkan 8 Perilaku Ini Menurut Psikologi

22 Januari 2026, 20.27 WIB

7 Tanda Seorang Perempuan Benar-Benar Peduli Padamu, Bahkan Saat Ia Tak Mengatakannya Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Tanda Seorang Perempuan Benar-Benar Peduli Padamu, Bahkan Saat Ia Tak Mengatakannya Menurut Psikologi

10 April 2026, 03.53 WIB

Jika Seorang Pria Secara Konsisten Melakukan 8 Perilaku Ini, Dia Melihat Masa Depan Bersamamu Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Jika Seorang Pria Secara Konsisten Melakukan 8 Perilaku Ini, Dia Melihat Masa Depan Bersamamu Menurut Psikologi

10 April 2026, 03.51 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

