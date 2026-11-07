Bahlil Mengaku Ikut Disadap Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo

JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengklaim dirinya juga menjadi korban penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dia menepis kabar yang menduga-duga dirinya terlibat dalam skandal penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto tersebut.

”Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan sementara saya juga disadap? Abu leke ini, asli abu leke. Ini asli ilmu abu leke ini, ya. Ini abu leke ini, kreatif dikit gitu loh, kreatif dikit,” kata Bahlil saat Pelantikan Pengurus DPD I Golkar Maluku pada Sabtu (7/11).

Bahlil yang juga menteri energi dan sumber daya mineral di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu tegas menyatakan, Partai Golkar mendukung penuh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus dugaan penyadapan tersebut.

”Kami mendukung penuh, diusut tuntas, dan dilakukan secara transparan. Kenapa demikian bapak, ibu, semua? Kepala negara disadap. Tidak hanya kepala negara yang disadap, saya pun disadap soalnya,” imbuhnya.

Karena itu, Bahlil merasa heran saat mengetahui dirinya dikait-kaitkan dengan tindak kejahatan tersebut.

Apalagi beredar kabar salah seorang ketum partai kumpul dan rapat dengan para jenderal polisi beberapa jam sebelum ditangkap oleh Mabes Polri.

”Tiba-tiba ada suatu cerita ngarang dari mana saya tidak tahu, yang mengatakan bahwa 3 jam sebelum para jenderal-jenderal itu ditangkap, katanya ada ketua umum partai rapat dengan mereka,” imbuhnya.

Mulanya Bahlil tidak tahu bahwa sasaran tembak dari cerita tersebut adalah dirinya. Baru pagi tadi (7/11), dia sadar informasi itu beredar dan diarahkan kepada dirinya.

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