Gabungan Ormas Islam Laporkan Herri Pras ke Polisi karena Dinilai Hina Ulama 

Konten kreator Herri Pras. (Istimewa)
JawaPos.com - Konten kreator, Herri Pras dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh Forum Umat Islam Bandung Bersatu (FUIBB).
Dia dipolisikan atas dugaan penghinaan terhadap sejumlah ulama. Pelaporan tersebut dilakukan setelah pernyataannya dinilai merendahkan tokoh agama dan memicu keresahan di kalangan umat Islam.
Ketua Umum FUIBB Ruslan Abdulgani mengatakan, pernyataan Herri Pras tidak bisa dibiarkan begitu saja karena menyangkut kehormatan ulama dan guru agama.
Sejumlah tokoh yang disebut dalam konten tersebut di antaranya Ustaz Abdul Somad (UAS), Ustaz Adi Hidayat (UAH), dan Habib Umar bin Hafiz.
“Umat Islam itu betul-betul hari ini marah sama yang namanya Herri Pras. Perbuatan Herri Pras mesti bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Ruslan seperti dikutip dari Radar Bandung, Rabu (4/11).
FUIBB bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan elemen masyarakat mendatangi Polda Jabar untuk menyampaikan laporan tersebut.
Organisasi yang tergabung di dalamnya antara lain NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, Al-Irsyad, Mathla’ul Anwar, LDII, Hidayatullah, FPI, FUI, MMI, Garda AMS, dan SAPMA Pemuda Pancasila.
Ruslan juga menyayangkan sikap Herri Pras yang dinilai tidak tepat dalam menyampaikan tantangan kepada kalangan ulama. Menurut dia, tantangan duel semestinya ditujukan kepada pihak yang memiliki kompetensi di bidang bela diri.
“Salah nantang ke ulama. Harusnya nantang duel itu ke atlet MMA. Nantang ke ulama, orang ini udah rada enggak jelas,” ucapnya.
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