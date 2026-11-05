Petarung MMA Yudi Cahyadi Ungkit Janji Herri Pras Tak Lagi Hina Ulama di 2024

JawaPos.com - Petarung MMA Yudi Cahyadi mengungkit persoalan dugaan penghinaan ulama yang pernah menyeret nama konten kreator Herri Pras pada 2024.

Yudi menyebut, saat itu Herri Pras pernah didatangi massa dan membuat pernyataan tertulis, yang isinya janji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Janji itu membuat dirinya bersama rombongan menggeruduk rumah Herri Pras untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Sebab, Herri dinilai menghina Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, Tuan Guru Bajang, hingga Habib Umar bin Hafiz.

"Kepada para pendukung dan buzzer Herri Pras, saya ingatkan bahwa tokoh junjungan Anda itu sebetulnya seorang pengecut dan tidak punya kapasitas untuk dijadikan panutan, apalagi di tahun 2024 dia sebetulnya sudah pernah tersandung masalah yang sama," ujar Yudi dalam video pernyataannya, dikutip Kamis (5/11).

Ia kemudian menyinggung pernyataan Herri Pras pada 2024 yang disebut sebagai kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui jalur hukum apabila kembali mengulangi tindakan serupa.

"Apabila saya tidak menepati apa yang sudah saya katakan tadi, saya bersedia untuk dibawa ke jalur hukum yang berlaku di negara," demikian bunyi pernyataan Herri Pras yang dikutip Yudi.

Menurut Yudi, persoalan tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi Herri Pras agar tidak kembali membuat pernyataan yang menyinggung kalangan ulama. Namun, ia menilai pernyataan serupa justru kembali muncul.

Yudi menuding Herri Pras menggunakan sejumlah istilah seperti penipu, setan bisu, dan munafik untuk menyebut para ulama.