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Penulis: Abdul Rahman
Selasa, 3 November 2026 | 19.31 WIB

Arie Untung Sampaikan Pernyataan Usai Konten Kreator Herri Pras Hina Ulama

Bagi Arie Untung, tingkah Fenita Arie yang galak atau tegas di rumah justru lucu. - Image

Bagi Arie Untung, tingkah Fenita Arie yang galak atau tegas di rumah justru lucu.

JawaPos.com - Arie Untung menyampaikan keprihatinannya setelah konten kreator Herri Pras menjadi sorotan publik karena pernyataannya yang dinilai menghina sejumlah ulama seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat (UAH), dan Habib Umar bin Hafiz.

Melalui pernyataannya melalui video diunggah di akun Instagram pribadinya, Arie Untung mengingatkan perbedaan pandangan dalam memahami ajaran agama hal yang normal dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk merendahkan atau menyerang kehormatan orang lain.

Ia merasa ironi dan miris ketika seseorang begitu berhati-hati dalam menjalankan tata cara ibadah, tetapi justru tidak menjaga ucapan saat berhadapan dengan sesama muslim.

"Agak ironis ya memang, saat merasa takut salah dalam tata cara ibadah, tapi kadang begitu berani melanggar kehormatan saudaranya sendiri," ujar Arie Untung.

Menurut Arie, menjaga kehormatan sesama muslim merupakan bagian penting dan persoalan prinsip dalam ajaran Islam. Ia mengingatkan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang muslim tidak boleh dilanggar.

Arie Untung juga mempertanyakan anggapan membela sunnah atau memperjuangkan pendapat keagamaan dapat dilakukan dengan cara menghina pihak lain.

"Sejak kapan membela sunnah harus dengan menghina? Sejak kapan berbeda pendapat itu menjadi alasan untuk boleh menjatuhkan kehormatan seseorang, apalagi dia seorang ini adalah ulama, bukan satu, dua, tapi banyak," katanya.

Bagi Arie Untung, perbedaan pendapat semestinya disikapi dengan cara yang baik, bukan melalui serangan personal yang berpotensi melukai kehormatan dan harga diri seseorang.

Arie Untung Ingatkan Pentingnya Menjaga Lisan

Lebih lanjut, Arie mengingatkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menjaga lisan. Ajaran tersebut, menurut dia, tidak boleh hanya dipahami sebagai nasihat, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika menyampaikan kritik terhadap tokoh agama.

Editor: Abdul Rahman
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