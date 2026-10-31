Jadi Tersangka KPK, ASN Bea Cukai Dedi Congor Dicekal ke Luar Negeri

Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko. (dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencekal Ahmad Dedi alias Dedi Congor bepergian ke luar negeri. Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu dicekal sejak 23 Oktober lalu.
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko, pencekalan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di Bea Cukai. Saat ini, Dedi sudah berstatus sebagai tersangka dan kasusnya sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Benar KPK sudah mengajukan permohonan pencegahan atas nama Ahmad Dedi pada tanggal 23 Oktober 2026 dan sudah masuk dalam daftar pencegahan per tanggal 23 Oktober 2026,” ungkap Hendarsam pada Sabtu (31/10).
Pencekalan terhadap Dedi berlaku selama 6 bulan ke depan. Sehingga sampai 23 April 2027 nanti, dia tidak akan bisa pergi ke luar negeri. Sebelumnya, KPK menetapkan Dedi sebagai tersangka dari hasil pengembangan dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Bea dan Cukai.
Dalam kasus tersebut, kini sudah ada 9 tersangka yang diproses hukum oleh KPK. Mulai pejabat di Bea Cukai serta para pihak dari PT Blueray. Dedi menjadi tersangka kesembilan setelah Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea Cukai Gatot Heroe lebih dulu dijadikan tersangka.
(KPK) mengakui telah menetapkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ahmad Dedi alias Dedi Congor sebagai tersangka. Ahmad Dedi sendiri telah diperiksa dalam proses penyidikan kasus dugaan suap importasi yang melibatkan pejabat bea cukai.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penetapan status tersangka terhadap Dedi. Menurutnya, penyidik telah memasukkan nama tersebut dalam daftar tersangka perkara dugaan suap di institusi kepabeanan dan cukai itu.
"Saudara AD, yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai, juga telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (30/10).
Budi menjelaskan, penetapan tersangka terhadap Dedi telah dilakukan sejak September 2026. Penetapan itu berlangsung bersamaan dengan penetapan tersangka terhadap Gatot Heroe yang menjabat sebagai Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
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