Jadi Tersangka KPK, ASN Bea Cukai Dedi Congor Dicekal ke Luar Negeri

JawaPos.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) mencekal Ahmad Dedi alias Dedi Congor bepergian ke luar negeri. Salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu dicekal sejak 23 Oktober lalu.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko, pencekalan dilakukan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di Bea Cukai. Saat ini, Dedi sudah berstatus sebagai tersangka dan kasusnya sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

”Benar KPK sudah mengajukan permohonan pencegahan atas nama Ahmad Dedi pada tanggal 23 Oktober 2026 dan sudah masuk dalam daftar pencegahan per tanggal 23 Oktober 2026,” ungkap Hendarsam pada Sabtu (31/10).

Pencekalan terhadap Dedi berlaku selama 6 bulan ke depan. Sehingga sampai 23 April 2027 nanti, dia tidak akan bisa pergi ke luar negeri. Sebelumnya, KPK menetapkan Dedi sebagai tersangka dari hasil pengembangan dugaan korupsi suap dan gratifikasi di Bea dan Cukai.

Dalam kasus tersebut, kini sudah ada 9 tersangka yang diproses hukum oleh KPK. Mulai pejabat di Bea Cukai serta para pihak dari PT Blueray. Dedi menjadi tersangka kesembilan setelah Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea Cukai Gatot Heroe lebih dulu dijadikan tersangka.