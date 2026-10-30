Pasca-OTT KPK, Kepala BNPB Pastikan Penanganan Bencana Tak Terganggu

Kepala BNPB Kristomei Sianturi. (Dok. Bakom RI)
JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pelayanan dan penanganan bencana bagi masyarakat tetap berjalan optimal.
Kepastian ini disampaikan di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan, lembaganya menghormati proses hukum yang ditangani KPK menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Kendati demikian, ia menjamin tugas utama melayani masyarakat terdampak tidak akan terhambat oleh persoalan internal.
"BNPB menegaskan bahwa penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat terdampak harus tetap berjalan," ujar Kristomei, Jumat (30/10).
Program Konsolidasi 100 Hari: Bersih, Siaga, dan Terhubung
Sebagai langkah pembenahan, BNPB menggulirkan program konsolidasi internal selama 100 hari yang berfokus pada tiga agenda utama, yakni Bersih, Siaga, dan Terhubung.
Langkah ini diambil menyusul OTT KPK pada 13 Oktober lalu terkait dugaan konflik kepentingan pada paket Dana Siap Pakai (DSP).
Melalui agenda "Bersih", evaluasi menyeluruh diterapkan pada tata kelola pengadaan, penggunaan anggaran, hingga pertanggungjawaban.
Inspektorat Utama BNPB juga dikerahkan untuk memperkuat pengawasan internal agar sistem kerja lebih transparan dan akuntabel.
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