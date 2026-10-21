KPK Ungkap Dugaan Keterlibatan TNI Aktif Dalam Kasus Dugaan Korupsi di BNPB

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui terdapat dugaan keterlibatan TNI aktif, dalam pengusutan kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal itu dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI untuk mendalami dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif.

"KPK juga berkoordinasi secara intensif dengan Puspom TNI karena memang dalam konstruksi perkara ini ada dugaan keterlibatan oknum TNI aktif, sehingga nanti kita bisa bersama-sama dalam proses penyidikan berikutnya," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/10).

Budi menegaskan, komunikasi antara KPK dan Puspom TNI telah berlangsung sejak awal penanganan perkara. KPK juga mengapresiasi dukungan yang diberikan Puspom TNI dalam mendukung proses penegakan hukum.

Sementara itu, mengenai rencana pemanggilan pihak-pihak yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan, termasuk saksi dari unsur TNI, KPK belum menyampaikan jadwal secara terperinci. Perkembangan mengenai pemanggilan tersebut akan diinformasikan setelah ada kepastian lebih lanjut.

"Nanti ke depan seperti apa pemanggilan para pihak, itu juga nanti kami akan sampaikan update-nya," tegasnya.

KPK Geledah 8 Lokasi Dalam pengusutan kasus ini, penyidik telah menggeledah delapan lokasi, mulai dari rumah para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka hingga kantor BNPB. Lokasi penggeledahan tersebut tersebar di beberapa wilayah, yakni Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan adalah kantor BNPB.

Dalam rangkaian penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara. Barang bukti tersebut mencakup dokumen, perangkat elektronik, uang, serta tiga unit kendaraan roda empat.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci identitas pemilik ketiga mobil yang disita. Budi hanya memastikan bahwa kendaraan tersebut diamankan dari salah satu tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan di BNPB.