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Muhammad Ridwan
Kamis, 24 September 2026 | 17.19 WIB

Hadapi Sidang Putusan Banding Kasus Chromebook, Nadiem Tegaskan Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum

Terpidana kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook Nadiem Makarim didampingi kuasa hukumnya keluar usai menjalani sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (05/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Terpidana kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook Nadiem Makarim didampingi kuasa hukumnya keluar usai menjalani sidang banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (05/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menghadapi sidang putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (24/9). Nadiem menyatakan putusan banding yang akan dibacakan sangat penting bagi nasib dirinya yang tengah terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook.

"Hari ini keputusan Pengadilan Tinggi atas kasus saya. Saya ingin mohon doa dan dukungan dari masyarakat untuk hari ini. Ini hari yang sangat penting," kata Nadiem sebelum menjalani sidang putusan banding di PT DKI Jakarta.

Nadiem menegaskan, tidak ada konflik kepentingan maupun aliran uang korupsi dalam pengadaan chromebook yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 2,1 triliun.

"Apa pun hasilnya hari ini, kami sudah berupaya sebaik mungkin dan telah secara mutlak membuktikan bahwa tidak ada kerugian negara, membuktikan tidak ada konflik kepentingan, dan tidak ada aliran dana sepeser pun. Jadi tidak ada unsur korupsi sama sekali, tidak ada perbuatan melawan hukum," tegasnya.

Nadiem berharap, majelis hakim PT DKI Jakarta dapat mencermati fakta-fakta yang hadir dalam proses persidangan di tingkat banding.

"Dan hari ini ya kita menentukan apakah keadilan masih berdiri di negara tercinta kita hari ini, apakah hakim-hakim akan menggunakan fakta persidangan dan hati nurani mereka, dan bukan pertimbangan lainnya," jelasnya.

Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar 

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 190 hari oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/6).

Nadiem Makarim terbukti bersalah dalam kasus dugaan korupsi chromebook yang merugikan keuangan negara.

Editor: Estu Suryowati
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