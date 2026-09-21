Skor Integritas Kementerian ATR/BPN Turun Sebelum di-OTT KPK

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah megingatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) soal skor integritas yang turun.

Peringatan itu disampaikan jauh sebelum operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (14/9).

Upaya tersebut dilakukan melalui pemetaan risiko hingga pengukuran tingkat integritas di lingkungan kementerian.

Salah satu instrumen yang digunakan KPK dalam penilaian adalah Survei Penilaian Integritas (SPI).

Melalui survei tersebut, KPK berupaya melihat kondisi integritas sekaligus memetakan area yang dinilai masih memiliki celah terhadap praktik korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, SPI tidak hanya mengandalkan penilaian dari pegawai internal sebuah institusi.

Masyarakat dan pihak lain yang berinteraksi dengan institusi turut dilibatkan dalam proses pengukuran.

"KPK melibatkan koresponden yang holistik. Tidak hanya pegawai di internal institusi yang bersangkutan, tapi juga meminta masyarakat sebagai pengguna layanan," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (21/9).

Selain masyarakat dan pegawai internal, lanjut Budi, responden SPI juga mencakup pihak yang memiliki hubungan kerja dengan institusi serta kalangan ahli.