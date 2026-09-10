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Ryandi Zahdomo
Kamis, 10 September 2026 | 16.22 WIB

Sejoli di Tamansari Tega Habisi Bayi Baru Lahir karena Panik Tangisan Terdengar Tetangga Kos

Ilustrasi bayi. (Pixabay) - Image

Ilustrasi bayi. (Pixabay)

JawaPos.com - Pasangan kekasih berinisial R, 28 dan E, 23, nekat membunuh bayi perempuan yang baru saja dilahirkan di kamar kos kawasan Tamansari, Jakarta Barat, pada Rabu.

Aksi keji ini dipicu rasa panik lantaran pelaku takut suara tangisan sang bayi terdengar oleh para tetangga kos.

Kapolsek Metro Tamansari Kompol Bobby M. Zulfikar menuturkan, kedua pelaku secara bergantian membekap saluran napas bayi malang tersebut sesaat setelah persalinan hingga tewas.

"Itu yang bersangkutan kaget dan tidak mau mendengar anaknya yang lahir menangis. Kemudian ditutup mulutnya supaya tidak bunyi gitu kan, supaya tidak terdengar suara tangisan. Karena itu kosannya kan nempel-nempel itu (dengan tetangga). Ketahuan nanti kalau ada tangisan itu," ujar Bobby dikutip Kamis (10/9).

Jasad Dibungkus Karung Goni dan Ditimbun Batu

Guna menyembunyikan perbuatannya, R dan E membungkus jasad bayi perempuan tersebut menggunakan selimut, lalu mengemasnya ke dalam kardus dan karung goni.

Kedua pelaku kemudian membawa jasad bayi itu ke sebuah bangunan kosong yang telah roboh di kawasan RT 05 RW 02, Kelurahan Keagungan, Tamansari, tak jauh dari lokasi kos pelaku. 

Di sana, mereka mengubur jasad bayi di balik tumpukan tanah dan batu.

"Ditutup sama selimut, habis itu dikardusin, kemudian dikarung goniin," ungkap Bobby.

Kesaksian Warga dan Olah TKP Kepolisian

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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