Kejagung Bantah 4 Pejabatnya Terima Rp 40 Miliar dari Tan Kian, Anggap Hanya Asumsi

JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan belum ada bukti nyata mengenai tudingan 4 pejabatnya menerima uang Rp 40 miliar dari pengusaha Tan Kian. Tudingan ini masih sebatas asumsi.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, dalam persidangan pokok perkara akan terungkap seluruh fakta-fakta hukum yang ditemukan. Oleh krena itu, publik tidak perlu termakan asumsi yang belum tentu kebenarannya.

"Saya enggak pernah dengar statement-nya seperti apa, seberapa jelas, itu asumsi. Kita lihat saja ini kan nanti seandainya nanti naik ke persidangan akan terbuka seperti apa," kata Anang di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (7/9).

Dia menyampaikan, Tim 9 Kejagung yang menangani kasus dugaan korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah akan bekerja profesional. Mereka akan mendalami semua informasi yang diterima.

"Nanti kita lihat di persidangan, kita ikuti, publik akan mengetahui seperti apa nanti akan terbuka seperti apa. Setiap informasi yang diperlukan untuk penyidikan pasti kita dalami," tegasnya.