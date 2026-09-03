Febrie Adriansyah Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan TPPU, Didampingi Febri Diansyah

JawaPos.com - Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pada Kamis (3/9).

Pemeriksaan kali ini terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Febri Diansyah selaku penasihat hukum Febrie Adriansyah menyampaikan bahwa kliennya akan menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).

Febrie dibawa dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tempat ia ditahan.

”Kami di tim advokat mendapatkan informasi kemarin, hari ini akan diagendakan pemeriksaan Pak FA (Febrie) sebagai saksi. Jadi, di surat panggilan disebut sebagai saksi untuk penyidikan dugaan TPPU,” kata dia.

Meski demikian, mantan juru bicara (jubir) KPK tersebut tidak mendapat informasi mengenai siapa saja tersangka yang sudah dijerat oleh Kejagung dalam kasus tersebut.

Dia menegaskan bahwa surat yang diterima oleh penasihat hukum Febrie hanya menyebutkan pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan TPPU.

”Tentu saja Pak FA sesuai dengan komitmen sejak awal, beliau kooperatif. Dan saya dengar informasinya sedang dalam perjalanan ke sini dari Rutan KPK,” ucap Febri.

Dia memastikan, pihaknya akan melakoni pemeriksaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Setiap pertanyaan akan dijawab oleh Febrie.