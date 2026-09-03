Dampingi Pemeriksaan, Pengacara Jamin Febrie Adriansyah Hormati Proses Hukum

Penasihat hukum Febrie Adriansyah, Febri Diansyah (dua dari kanan), menyampaikan keterangan sebelum memasuki Gedung Kejagung untuk mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan hari ini (3/9). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (3/9).
Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, memastikan kliennya menghormati proses hukum dalam kasus ini.
”Karena kemarin praperadilan sudah selesai, sekarang masuk pada fase pokok perkara kembali dan sebagai penghormatan terhadap proses hukum, maka tentu nanti Pak FA hadir dan akan memberikan keterangan,” terang Febri saat diwawancarai oleh awak media.
Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kejagung, lanjut Febri, kliennya menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Namun, ia mengaku belum mengetahui Febrie diperiksa terkait dengan tersangka siapa.
”Nanti kami tentu ikuti apa pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik untuk kemudian dijawab oleh Pak FA (Febrie) sesuai yang ia ketahui,” kata dia.
Menurut eks juru bicara (jubir) KPK tersebut, kehadiran Febrie dalam pemeriksaan hari ini merupakan bagian dari komitmen untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Dia menyatakan, proses praperadilan yang sebelumnya ditempuh sudah selesai. Karena itu, kini perkara kembali memasuki pokok perkara.
Walau praperadilan sudah ditolak oleh hakim, Febri menyampaikan bahwa pihaknya tetap yakin perkara Febrie bisa diuji dalam proses persidangan.
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Dia berharap proses tersebut berjalan secepatnya, sehingga pokok perkara dapat diuji secara hukum.
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