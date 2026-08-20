Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Jumat, 21 Agustus 2026 | 02.21 WIB

Polda Papua Tengah Tangani Penyanderaan 9 Orang di Distrik Jila

Satgas Damai Cartenz .(Satgas ODC). - Image

Satgas Damai Cartenz .(Satgas ODC).

JawaPos.com - Penyanderaan 9 orang warga sipil oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua ditangani oleh Polda Papua Tengah. Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz juga melakukan penguatan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika.

”Kapolres Mimika sudah menyiapkan tim olah TKP dan tim penyidik untuk lakukan langkah-langkah ke arah situ, kendalanya penerbangan ke Jila masih terkendala,” kata Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini pada Kamis (20/8).

Laporan yang diterima oleh pihak kepolisian menyebutkan bahwa 9 orang perempuan yang disandera masing-masing bernama Nemerina Wamanf (17) yang dilaporkan sedang hamil muda, Alin Mesawarol (pelajar kelas VI SD), Nopi Aim (pelajar kelas IV SD), Opinte Mesawaro (pelajar kelas III SD), Yotina Senawatme (18), Meria Nibilingame (15), Wena Katagame (18), Ilimin Onawame (18), dan Miante Nibilingame (13).

Bukan hanya Polda Papua Tengah dan Polres Mimika, Satgas Operasi Damai Cartenz sudah memperkuat pengamanan di Distrik Jila. Langkah itu diambil setelah muncul dugaan penyanderaan terhadap 9 warga sipil oleh kelompok bersenjata di daerah tersebut.

Personel tambahan dikirim oleh Satgas Operasi Damai Cartebz ke wilayah tersebut. Langkah itu dilakukan untuk membantu pengamanan sekaligus menindaklanjuti informasi terkait keberadaan 9 warga yang diduga masih berada dalam penguasaan kelompok bersenjata.

”Kami hari ini kirim anggota ke Distrik Jila,” ucap Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Pol Faizal Ramadhani.

Namun demikian, jenderal bintang dua Polri itu membeberkan jumlah personel yang dikirim ke lokasi tersebut. Demikian pula detail operasi yang akan dilaksanakan di lapangan. Sejauh ini, aparat masih berusaha menyelidiki kelompok yang diduga terlibat dalam penyanderaan tersebut.

Kapolres Mimika AKBP Alredo Agustinus Rumbiak menyebut, KKB yang menyandera 9 orang perempuan diperkirakan berjumlah 15 orang. Polisi menyatakan, kelompok itu masih sama dengan dalang di balik penyerangan Pos Satgas Pam Obvit Yonif 133/YS milik PT Freeport Indonesia di Jila pada 17 Agustus 2026.

”Kemungkinan masih kelompok KKB yang melakukan penembakan terhadap Pos Satgas 133/YS di Jila. Setelah melakukan penembakan, kemudian terjadi aksi penyanderaan,” kata dia.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
KKB Papua Diduga Sandera Sembilan Perempuan di Mimika, Ini Identitasnya - Image
Kasuistika

KKB Papua Diduga Sandera Sembilan Perempuan di Mimika, Ini Identitasnya

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01.41 WIB

Tak Hanya Sandera 9 Perempuan, KKB Bunuh Seorang Ibu Lalu Buang Anaknya ke Jurang - Image
Kasuistika

Tak Hanya Sandera 9 Perempuan, KKB Bunuh Seorang Ibu Lalu Buang Anaknya ke Jurang

Rabu, 19 Agustus 2026 | 23.52 WIB

OPM Habisi Nyawa 3 Warga Sipil di Yahukimo, Koops TNI Habema Kejar Pelaku - Image
Kasuistika

OPM Habisi Nyawa 3 Warga Sipil di Yahukimo, Koops TNI Habema Kejar Pelaku

Kamis, 23 Juli 2026 | 01.35 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah! - Image
1

Prediksi Skor Fenerbahce vs Lyon di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027, Tuan Rumah Dilarang Kalah!

2

Prediksi Skor Dinamo Zagreb vs Viking di Liga Champions: Skuad Modri Datang dengan Modal Bagus!

3

Prediksi Levski Sofia vs AEK Athens: Misi Besar Tuan Rumah Kembali ke UCL Usai Absen 2 Dekade

4

Prediksi Skor Vietnam vs Malaysia Leg 2 Semifinal AFF 2026: The Golden Star Warriors Menuju Final!

5

Profil Putri Juficha, Miss Earth Indonesia 2025 yang Meninggal di Usia Muda

6

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!

7

BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya

8

Ada Andik Vermansah Hingga Leo Lelis, 6 Mantan Pemain Persebaya Memperkuat Tim Promosi

9

Prediksi Skor Thailand vs Singapura: Gajah Perang Selangkah Lagi ke Final Piala AFF 2026!

10

Prediksi Skor Slovan Bratislava vs Celje di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore