Eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung Ajukan Praperadilan untuk Ketiga Kali

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Untuk ketiga kalinya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung mengajukan praperadilan.
Setelah kalah di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), Lodewyk kembali melayangkan praperadilan ke PN Jakarta Selatan (Jaksel).
Praperadilan itu dilayangkan atas kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam gugatannya, Lodewyk mempersoalkan proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung).
Gugatan tersebut teregister dengan nomor perkara 150/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL sejak Rabu (26/8). PN Jaksel melalui laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sudah mengumumkan gugatan yang dilayangkan oleh Lodewyk.
”Klasifikasi perkara sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan,” tulis PN Jaksel.
Sejauh ini, belum ditampilkan petitum permohonan juga hakim tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut. Namun, PN Jaksel sudah menjadwalkan sidang perdana dengan agenda panggilan para pihak pada Jumat pekan depan (4/9).
Sebelum melayangkan praperadilan ke PN Jaksel, Lodewyk sudah mempersoalkan hal serupa di PN Jakpus. Hakim Tunggal Firman Akbar menyatakan bahwa PN Jakpus tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Lodewyk.
Selain gugatan tersebut, Lodewyk juga pernah menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap dirinya di PN Jaksel. Namun, gugatan tersebut juga tidak dapat diterima oleh PN Jaksel.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!