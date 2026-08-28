Terungkap, Massa Terlibat Kerusuhan di Pejompongan Sejak Tadi Malam Bukan Warga Jakarta

Dua motor dibakar massa di Pejompongan, diambil dari Parkiran Pos Polisi (Royyan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Arifin mengungkap fakta di balik massa yang terlibat kerusuhan di Kawasan Pejompongan, Tanah Abang, sejak Kamis malam (27/8) sampai Jumat pagi (28/8). Dia menyebut massa bukan warga tersebut Jakarta.

Keterangan itu disampaikan oleh Arifin saat meninjau lokasi kerusuhan di Kawasan Pejompongan. Dia sempat berbincang dengan beberapa orang warga yang mengaku kehilangan teman-temannya. Selain itu, dia juga berbincang dengan massa yang terlibat kerusuhan.

”Bukan warga setempat, bukan warga sini, bukan. Warga dari luar,” ucap Arifin kepada awak media.

Meski tidak rinci, Arifin menyebutkan bahwa beberapa massa berasal dari daerah lain seperti Bogor, Jawa Barat (Jabar). Kepada Arifin, mereka sempat meminta Arifin mencari tahu keberadaan massa lain yang disebut telah diamankan oleh aparat kepolisian.

”Teman-teman mereka yang menurut mereka, itu diamankan oleh aparat keamanan gitu kan, kepolisian. Saya tanyakan, siapa nama-namanya supaya bisa dikoordinasikan dengan jajaran polda. Hanya satu yang bisa menyebutkan namanya,” beber dia.

Setelah itu, Arifin langsung berkontak dengan Polres Metro Jakpus untuk meneruskan informasi tersebut kepada Polda Metro Jaya. Kepada massa tersebut, Arifin juga mengingatkan agar tidak berasumsi pihak kepolisian atau aparat keamanan yang mengamankan teman-teman mereka.

”Karena nggak bisa menyebutkan (nama) maka, yang saya minta supaya asumsinya jangan sampai seolah-olah diamankan, belum tentu kan. Mungkin ada yang pulang, atau posisinya sekarang lagi tidur, istirahat, kita nggak tahu. Itu yang saya sampaikan kepada mereka,” terang dia.