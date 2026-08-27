Polisi Ajak Massa di Sekitar DPR Akhiri Aksi Demo dengan Tertib

Massa yang tergabung dari banyak aliansi berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Kamis (27/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com
JawaPos.com - Aparat kepolisian mengajak massa aksi yang masih bertahan di sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta, mengakhiri aksi secara tertib.
Polisi mengingatkan bahwa publik juga perlu ruang untuk melanjutkan aktivitasnya.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan, seiring waktu yang sudah memasuki malam hari, peserta aksi diajak mengakhiri kegiatan penyampaian aspirasi.
Jenderal bintang dua Polri itu mengingatkan, instansinya menghormati penyampaian aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Namun, pelaksanaan kegiatan tersebut juga perlu memperhatikan hak masyarakat lain.
”Polri menghormati setiap penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat. Namun, ketika waktu sudah memasuki malam hari, kami mengajak saudara-saudara yang masih berada di lokasi untuk bersama-sama mengakhiri kegiatan,” kata Isir.
Menurut dia, itu penting untuk memastikan tidak ada aktivitas masyarakat yang terganggu jalannya aksi massa.
Polri, kata dia, mengapresiasi kerja sama seluruh pihak, termasuk AMPB yang sudah bersama-sama menjaga ketertiban.
”Kami mengapresiasi seluruh masyarakat dan AMPB yang telah ikut menjaga situasi tetap tertib. Mari kita pertahankan suasana yang aman dan nyaman dengan saling menghormati kepentingan satu sama lain,” ucap dia.
Isir menegaskan, ruang publik merupakan ruang bersama yang harus bisa digunakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
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