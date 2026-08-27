10 Gerbang Tol Terdampak Demo di DPR, Polisi-Jasa Marga Alihkan Arus Lalin

Petugas menutup sejumlah gerbang tol pada ruas dalam kota akibat terdampak aksi massa di sekitar DPR pada Kamis (27/8). (Jasa Marga)
JawaPos.com - Aksi demo di sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini (27/8) berdampak pada sejumlah gerbang tol (GT) di ruas dalam kota. Atas diskresi kepolisian, Jasa Marga melakukan pengalihan arus.
Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Widiyatmiko Nursejati menyampaikan bahwa sampai malam ini, sejumlah massa aksi masih berada di sekitar DPR.
Beberapa bahkan nekat memasuki Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit atau Ruas Dalam Kota. Massa aksi terpantau memasuki jalan tol melalui akses di sekitar kawasan Senayan.
”Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) sebagai pengelola Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit bersama Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjaga keamanan dan kelancaran pengguna jalan,” kata dia dalam keterangan resminya.
Atas diskresi Kepolisian, lalu lintas dari GT Cililitan dan GT Halim yang hendak menuju Ruas Tol Dalam Kota sementara dialihkan menuju arah Tanjung Priok.
Selain itu, dilakukan penutupan sementara transaksi di sejumlah Gerbang Tol. Berikut rinciannya:
GT Cawang,
GT Tebet 1,
GT Kuningan 1,
GT Senayan,
GT Slipi 1,
GT Slipi 2,
GT Pejompongan,
GT Angke 2,
GT Jelambar 2,
GT Tanjung Duren
”Pengguna jalan dari arah Slipi yang hendak menuju Cawang juga diimbau untuk sementara waktu menghindari Ruas Tol Dalam Kota dan menyesuaikan rute perjalanan dengan kondisi lalu lintas,” kata Widiyatmiko.
Khusus pengguna jalan yang tetap melakukan perjalanan, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan mengikuti arahan petugas, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan.
Jasa Marga juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penyesuaian operasional beberapa ruas dan GT tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Valencia vs Real Betis di Liga Spanyol: Tuan Rumah Kesulitan Menang!
Robot Humanoid Tiongkok Kalahkan Rekor Lari Usain Bolt, Lalu Terbakar
Prediksi Skor Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen di Kualifikasi Liga Champions: Tuan Rumah Menang!
Prediksi Skor LASK Linz vs Celtic di Kualifikasi Liga Champions: Kans Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Sabah vs Hapoel Be'er Sheva di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027
Prediksi Skor Rapid Vienna vs Hearts: Tuan Rumah Terancam Tumbang di Liga Konferensi Eropa
Prediksi Skor Viking FK vs Dinamo Zagreb: Purgeri Diprediksi Menang Tipis di Norwegia!
Prediksi Skor AEK Athens vs Levski Sofia di Kualifikasi Liga Champions 2026/2027: Tuan Rumah Menang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa