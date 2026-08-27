10 Gerbang Tol Terdampak Demo di DPR, Polisi-Jasa Marga Alihkan Arus Lalin

JawaPos.com - Aksi demo di sekitar Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini (27/8) berdampak pada sejumlah gerbang tol (GT) di ruas dalam kota. Atas diskresi kepolisian, Jasa Marga melakukan pengalihan arus.

Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Widiyatmiko Nursejati menyampaikan bahwa sampai malam ini, sejumlah massa aksi masih berada di sekitar DPR.

Beberapa bahkan nekat memasuki Jalan Tol Cawang-Tomang-Pluit atau Ruas Dalam Kota. Massa aksi terpantau memasuki jalan tol melalui akses di sekitar kawasan Senayan.

”Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) sebagai pengelola Ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit bersama Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas untuk menjaga keamanan dan kelancaran pengguna jalan,” kata dia dalam keterangan resminya.

Atas diskresi Kepolisian, lalu lintas dari GT Cililitan dan GT Halim yang hendak menuju Ruas Tol Dalam Kota sementara dialihkan menuju arah Tanjung Priok.

Selain itu, dilakukan penutupan sementara transaksi di sejumlah Gerbang Tol. Berikut rinciannya:

GT Cawang,

GT Tebet 1,

GT Kuningan 1,

GT Senayan,

GT Slipi 1,

GT Slipi 2,

GT Pejompongan,

GT Angke 2,

GT Jelambar 2,

GT Tanjung Duren

”Pengguna jalan dari arah Slipi yang hendak menuju Cawang juga diimbau untuk sementara waktu menghindari Ruas Tol Dalam Kota dan menyesuaikan rute perjalanan dengan kondisi lalu lintas,” kata Widiyatmiko.

Khusus pengguna jalan yang tetap melakukan perjalanan, Jasa Marga mengimbau pengguna jalan mengikuti arahan petugas, menjaga jarak aman, serta mengutamakan keselamatan.