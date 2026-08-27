Praperadilan Febrie Adriansyah Ditolak, Kuasa Hukum Soroti Ketidakhati-hatian Administrasi Penyidika

JawaPos.com - Kuasa hukum mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Febri Diansyah, meminta publik tidak berhenti mencermati amar putusan dalam perkara praperadilan.

Menurutnya, pertimbangan dan argumentasi hukum yang digunakan hakim juga penting untuk diperhatikan karena dapat menggambarkan proses penegakan hukum dalam suatu perkara.

Pernyataan tersebut disampaikan Febri setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan praperadilan perkara Nomor 134/Pid.Pra/2026/PN.JKT.SEL, pada Kamis (27/8).

Febri menyatakan, pihaknya menghormati putusan yang telah dijatuhkan hakim.

Kendati demikian, tim hukum memiliki sejumlah catatan terhadap beberapa pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tersebut.

Tim kuasa hukum, lanjut Febri, akan terlebih dahulu mempelajari putusan secara menyeluruh sebelum menentukan langkah hukum berikutnya bersama Febrie Adriansyah.

“Putusan praperadilan itu bagian yang pentingnya bagi kita semua dan bagi publik juga itu bukan sekadar amar putusannya, bukan sekadar apakah itu ditolak atau diterima, tetapi bagian-bagian pertimbangannya dan alasan-alasan hukum yang disampaikan,” kata Febri usai persidangan.

Menurut Febri, alasan hukum yang mendasari putusan memiliki arti penting karena dapat menjadi gambaran mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam suatu proses penegakan hukum.

Karena itu, ia menilai masyarakat perlu melihat secara utuh sebuah putusan, termasuk dasar pertimbangan hakim, bukan hanya kesimpulan akhirnya.