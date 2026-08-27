KPK Geledah Kantor Bapenda Kabupaten Bogor, Sita Bukti Dugaan Korupsi

Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya penggeledahan di dua lokasi di Kabupaten Bogor, Kamis (27/8).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu lokasi yang digeledah adalah Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor.
Penggeledahan itu, ujar Budi, bagian rangkaian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang tengah disidik.
"Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bogor, Pada hari ini, Kamis (27/8), penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (27/8).
Selain Bapenda, penyidik KPK turut mendatangi Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.
Dua lokasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan lembaga antirasuah.
Dari dua lokasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan korupsi terkait pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Temuan barang bukti tersebut selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik.
"Pada penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah," tegas Budi.
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Jawa Pos
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