Bareskrim Sita Aset Bandar Narkoba di Batam: 2 Kapal, 12 Mobil, 11 Bangunan

Ilustrasi narkoba
JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri baru saja menyita aset bandar narkoba di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Aset itu terdiri atas 2 kapal, 12 mobil, dan 11 bangunan. Semua terkait dengan tempat hiburan malam Planet milik Basri Lewaimang.
Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, penyitaan dilakukan sejalan dengan pengungkapan kasus peredaran narkoba di tempat hiburan malam tersebut.
Dia memastikan, aset-aset milik buronan tersebut kini sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyidikan.
”Sejumlah aset milik Basri sudah dilakukan police line oleh petugas,” ungkap Brigjen Eko kepada awak media di Jakarta pada Kamis (20/8).
Jenderal bintang satu Polri itu pun membeber secara terperinci aset-aset milik Basri Lewaimang yang sudah disita oleh jajarannya.
Terdiri atas aset bergerak dan tidak bergerak, ,ulai kapal, mobil, sampai bangunan yang jumlahnya mencapai puluhan unit. Berikut rinciannya:
Kapal Azimut 68S warna putih
Kapal warna putih
Mitsubishi Pajero Sport (BM 1655 UE)
Xpander Cross (BP 1497 IS)
Rubicon warna Cokelat (B 2374 SXI)
Daihatsu Rocky (BP 1357 CC)
Hummer H2 warna Hitam (DK 1 JD)
Honda Mobilio (BP 1814 QR)
Jeep Wrangler warna Hitam (BP 378 VB)
Fortuner warna Hitam (BP 1745 RI)
Fortuner warna Hitam (BK 1862 AD)
Innova Venturer (B 2736 UKP)
Hummer H3 (B 8067 KS)
Toyota Land Cruiser (BP 59 SDV)
2 unit rumah di Perumahan Royal Grande Blok A-02 dan A-03
2 unit rumah di Perumahan Royal Bay Sunrise 3 No. 5
1 unit rumah di Perumahan Royal Bay Moonlight 5 No. 20
2 unit rumah di Perumahan Diamond Palace Residence Blok B37A
2 unit rumah di Perumahan Citra Blok C124 dan Blok D78
1 unit rumah di Perumahan Orchard Suite Blok H3 No. 3
3 unit ruko di Botania II Blok B19 No. 9, 10, dan 11
4 unit apartemen Pollux Habibie Meisterstadt
1 unit bangunan Restoran Teluk Lengung, Punggur
1 unit rumah di Perumahan Kotamas Marina C10-01
1 unit rumah di Kavling Danau Indah Punggur, Gang Akasia 2
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