Ungkap Pengiriman Narkoba Pakai Pesawat Militer, TNI AL Anggap Sebagai Keberhasilan

JawaPos.com - Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) menganggap pengungkapan kasus pengiriman narkoba menggunakan pesawat TNI sebagai keberhasilan. Kasus ini terkuak dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Puspenerbal Letkol Laut (KH) Eko Hadi menyampaikan bahwa instansinya berkomitmen tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika, apalagi jika sampai melibatkan personel Puspenerbal.

”Ini merupakan bagian dari komitmen Puspenerbal dalam menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme personel, serta nama baik institusi TNI AL,” terang dia saat dikonfirmasi pada Selasa (11/8).

Menurut Eko, kasus yang terungkap dalam persidangan di Medan terjadi pada 2025 silam. Proses hukum sudah berjalan dan saat ini sudah masuk tahap persidangan. Berdasar jadwal sidang di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, sidang perdana berlangsung pada 20 Juli 2026.

Kemudian sidang berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi pada 30 Juli 2026. Sidang tersebut sempat ditunda karena saksi tidak hadir. Karena itu, pemeriksaan saksi kembali dilaksanakan pada 5 Agustus 2026 dengan menghadirkan 1 saksi secara langsung dan 4 saksi melalui video conference.

”Agenda pemeriksaan saksi lanjutan kembali digelar melalui video conference pada 10 Agustus 2026 dan sampai dengan saat ini proses persidangan terus berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” imbuhnya.

Berkaitan dengan fakta persidangan yang mengungkap telah terjadi pengiriman narkoba menggunakan pesawat TNI AL, Eko menyebut, fakta persidangan itu justru menunjukkan keberhasilan sistem pengawasan internal yang dijalankan oleh Puspenerbal.

”Bahwa saat barang yang akan dibawa menuju pesawat tetap melewati proses pemeriksaan, awak pesawat (crew) yang bertugas mencurigai barang tersebut dan segera melaporkannya kepada komando atas,” bebernya.