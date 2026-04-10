Logo JawaPos
Kasuistika
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
10 April 2026, 15.01 WIB

Kejati DKI Jakarta Amankan Dokumen hingga Alat Elektronik usai Geledah Kantor Kementerian PU

JawaPos.com - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Pekerjaan Umum pada Kamis (9/4).

Penggeledahan tersebut menyasar beberapa ruang penting, termasuk sejumlah ruangan direktur jenderal.

Lokasi yang digeledah meliputi Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, termasuk ruang kerja Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan, penggeledahan ini terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah kegiatan Tahun Anggaran 2023–2024.

“Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-09/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 3 April 2026 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-28/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 9 April 2026,” kata Dapot dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4).

Penggeledahan dilakukan untuk memperoleh dan mengamankan alat bukti guna memperjelas perkara yang tengah ditangani.

Dalam pelaksanaannya, penyidik mendatangi sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

“Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan beberapa barang yang diduga relevan dengan proses penyidikan, antara lain berupa dokumen dan perangkat elektronik,” jelasnya.

Ia menambahkan, barang bukti yang telah diamankan akan diteliti dan didalami untuk mendukung pembuktian pada tahap penyidikan.

Dapot menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore