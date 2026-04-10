Kejati DKI Jakarta Amankan Dokumen hingga Alat Elektronik usai Geledah Kantor Kementerian PU

Ilustrasi korupsi
JawaPos.com - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Pekerjaan Umum pada Kamis (9/4).
Penggeledahan tersebut menyasar beberapa ruang penting, termasuk sejumlah ruangan direktur jenderal.
Lokasi yang digeledah meliputi Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, termasuk ruang kerja Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, menjelaskan, penggeledahan ini terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada sejumlah kegiatan Tahun Anggaran 2023–2024.
“Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-09/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 3 April 2026 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRINT-28/M.1/Fd.1/04/2026 tanggal 9 April 2026,” kata Dapot dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4).
Penggeledahan dilakukan untuk memperoleh dan mengamankan alat bukti guna memperjelas perkara yang tengah ditangani.
Dalam pelaksanaannya, penyidik mendatangi sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
“Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan beberapa barang yang diduga relevan dengan proses penyidikan, antara lain berupa dokumen dan perangkat elektronik,” jelasnya.
Ia menambahkan, barang bukti yang telah diamankan akan diteliti dan didalami untuk mendukung pembuktian pada tahap penyidikan.
Dapot menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
