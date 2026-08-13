Hari Ini PT DKI Jakarta akan Bacakan Vonis Banding Dugaan Korupsi Chromebook Ibam

JawaPos.com - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta akan membacakan putusan banding kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook yang menjerat eks konsultan teknologi Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias Ibam, pada Kamis (13/8).

Ibam sendiri mengaku menaruh harapan besar atas vonis tersebut. Ibam berharap, proses banding dapat melihat secara utuh posisi, kewenangan, dan tindakan yang dilakukannya sebagai konsultan independen.

“Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan percaya bahwa majelis hakim akan melihat perkara ini secara objektif dan menyeluruh. Sejak awal, posisi saya adalah sebagai konsultan yang memberikan keahlian dan masukan profesional, bukan sebagai pengambil keputusan di lingkungan kementerian,” kata Ibam kepada wartawan, Rabu (12/8).

Ibam menekankan, proses banding dapat memberikan penilaian yang utuh terhadap peran dan tindakan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

“Bagi saya, ini bukan hanya tentang nama baik, tetapi juga tentang kepastian bahwa masukan profesional tidak dimaknai sebagai kewenangan mengambil keputusan,” ucap Ibam.

Pengacara klaim Ibam tak punya kewenangan faktual pengadaan chromebook

Penasihat hukum Ibam, Boy Bondjol, menilai persoalan ini tidak hanya menyangkut Ibam secara pribadi, tetapi juga menyentuh kepastian hukum bagi para profesional yang memberikan keahlian kepada pemerintah.