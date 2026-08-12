Minta Maaf Usai Sebut Indonesia Belum Merdeka, Reaksi Netizen Membela Tukang Cukur

JawaPos.com - Banyak netizen membela tukang cukur di Kabupaten Bogor, Nurhidayat, yang menyampaikan permohonan maaf usai secara tak langsung menyatakan bahwa Indonesia belum merdeka.

Netizen menyebut bahwa Nurhidayat tak seharusnya memohon maaf dengan pertanyaannya yang muncul lantaran tak mau memasang bendera merah putih jelang perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang.

Lebih jauh, seharusnya negara atau pemerintah lah yang meminta maaf lantaran membuat warga ada yang masih merasa tak merdeka dalam hidupnya.

"Kuduna nagara nu menta hampura can ngamerdekakeun rakyatna," tulis akun iqbal_ramm yang artinya "Seharusnya negara yang meminta maaf belum bisa memerdekakan rakyatnya".

Netizen lain pun menyesalkan permohonan maaf yang disampaikan Nurhidayat.

"Kenapa harus minta maaf? Padahal beliau mewakili 100 juta rakyat Indonesia," seloroh netizen lain.

Di sisi lain, pria yang akrab disapa Apuy itu mengunggah permohonan maafnya dengan muka santai sambil memegang bendera merah putih.

"Saya Nurhidayat atau Apuy selaku pengusaha pangkas rambut yang berada di pasar kambing. Dengan ini saya menyatakan permohonan maaf atas ucapan saya kemarin yang mengatakan bahwa Indonesia itu belum merdeka. Sebenarnya itu salah. Indonesia sudah merdeka. Merdeka!" ucapnya sambil tersenyum.

Sebelumnya, viral di media sosial seorang tukang cukur menolak memasang bendera jelang peringatan kemerdekaan. Alasannya, ia mempertanyakan makna merdeka itu sendiri. Netizen pun membantu memberi bukti pernyataannya.