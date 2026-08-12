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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 12 Agustus 2026 | 21.01 WIB

Viral Tukang Cukur Tolak Pasang Bendera karena Belum Merdeka, Netizen: Lagi Kerja Aja Diganggu

Tukang cukur tolak pasang bendera jelang kemerdekaan. (Instagram Kabupaten Bogor) - Image

Tukang cukur tolak pasang bendera jelang kemerdekaan. (Instagram Kabupaten Bogor)

JawaPos.com - Viral di media sosial seorang tukang cukur menolak memasang bendera jelang peringatan kemerdekaan. Alasannya, ia mempertanyakan makna merdeka itu sendiri.

Netizen pun membantu memberi bukti pernyataannya. Peristiwa itu terjadi ketika pegawai kecamatan Rancabungur mencecar tukang cukur untuk memasang bendera merah putih di tempat kerjanya. Namun, ia menolak.

Mulanya, seorang wanita yang disebut Camat Rancabungur mendatangi tukang cukur tersebut dan memintanya untuk memasang bendera.

"Beli dong. Masa enggak sanggup beli. Saya udah ngasih banyak," ucap ibu tersebut dalam video, dikutip Rabu (12/8).

"Banyak apa," jawab tukang xukur tersebut.

Di video lainnya, terlihat pria diduga pegawai kecamatan kembali mendatangi tukang cukur itu dan mempertanyakan alasannya tak memasang bendera merah putih.

"Alasan abang enggak pasang bendera apa?" Tanya pria tersebut.

"Alasannya?" tanya balik tukang cukur itu.

"Iya. Abang, ini kan udah merdeka, abang disuruh pasang bendera sama ibu camat loh," kata perekam video.

"Kata siapa udah merdeka?" jawab tukang cukur itu sambil berlalu.

Editor: Bintang Pradewo
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