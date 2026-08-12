Jodoh Tak Ada yang Tahu, Anita Wing Lee Dinikahi Tim Muttoo, Pria 4 Kaki

Anita Wing Lee dinikahi Tim Muttoo, seorang pria dengan tinggi sekitar 4 kaki. (Instagram: anitawinglee)
JawaPos.com - Kisah cinta Anita Wing Lee dan Tim Muttoo menjadi perhatian banyak orang setelah momen pernikahan mereka viral di media sosial. Pernikahan mereka mendapat sorotan setelah terdapat perbedaan fisik cukup kontras dan cara mereka dalam memaknai cinta.
Anita memiliki tinggi sekitar 5 kaki 4 inci atau sekitar 163 cm, sedangkan Tim hanya 4 kaki atau sekitar 122 cm. Perbedaan fisik tersebut nyatanya tidak menghalangi keduanya untuk membangun mahligai rumah tangga.
Dilansir dari People.com, Anita dan Tim Muttoo resmi menikah pada 21 Juni di Gereja St. Andrew, Kanada. Sejumlah unggahan pernikahan mereka di Instagram yang memperlihatkan perbedaan tinggi badan tersebut bahkan telah ditonton lebih dari 100 juta kali.
Namun, perhatian publik terhadap pasangan ini bukan semata-mata karena perbedaan tinggi badan. Kisah Anita dan Tim Muttoo.justru menarik karena Anita pernah mengaku tidak pernah memasukkan kriteria tinggi badan ketika berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup.
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Anita mengaku selama ini memiliki gambaran tentang pasangan yang diinginkannya. Ia bahkan sempat membayangkan sosok pria yang lebih tinggi darinya.
Idealnya, Anita ingin memiliki pasangan yang sekitar 5 inci lebih tinggi sehingga dirinya tetap bisa mengenakan sepatu hak tanpa membuat pasangannya terlihat lebih pendek.
Meski demikian, tinggi badan ternyata tidak pernah benar-benar masuk dalam daftar kriteria penting yang ia cari.
Menurut Anita, ada hal lain yang jauh lebih menentukan dalam memilih pasangan, seperti karakter, kepribadian, iman, kebaikan, serta cara orang itu memperlakukan dirinya dan orang lain.
Ketika semakin mengenal Tim Muttoo, Anita justru menemukan banyak kualitas yang selama ini ia cari. Hanya saja, ada satu hal yang tidak sesuai dengan bayangannya.
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