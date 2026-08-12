Pakar Hukum: Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Terindikasi Lakukan TPPU

JawaPos.com - Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih buka suara.

Dia menyoroti soal kasus eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Febrie diduga memiliki indikasi kuat melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Yenti, dugaan tersebut salah satunya dapat dilihat dari temuan uang dan emas batangan dalam penggeledahan yang dilakukan aparat di kediaman Febrie.

Keberadaan sejumlah harta tersebut perlu dikaitkan dengan kapasitas serta profil penghasilan yang bersangkutan.

“Kita melihat bahwa indikasi ke arah itu terutama TPPU ada banget. Di rumahnya ada sejumlah itu (uang dan emas batangan) yang tidak pantas dengan dia,” kata Yenti kepada wartawan, Rabu (12/8).

Yenti juga menyoroti kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi yang justru dilakukan oleh aparat penegak hukum ketika menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Bentuknya dapat berupa penerimaan suap, gratifikasi hingga pemerasan.

“Dia itu ada kemungkinannya adalah bahwa mereka melakukan korupsi karena memberantas korupsi dengan korupsi. Mau memberantas korupsi tapi dia menerima suap atau gratifikasi atau memeras,” ujarnya.