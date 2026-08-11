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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.12 WIB

MC di Booth Newport Beber Kronologi Challenge Baca Alquran Berhadiah Miras

Ilustrasi Alquran. (Pexels) - Image

Ilustrasi Alquran. (Pexels)

JawaPos.com - Pihak Booth Newport mengklarifikasi aksi tantangan baca Alquran yang ternyata berhadiah minuman keras. Acara pada Minggu (9/8) yang awalnya hanya menampilkan musik itu berujung challenge baca Alquran.

Master of Ceremony (MC) yang bertugas di booth Newport, Ega, menyebut aksi tersebut dilakukan spontan oleh audiens yang tiba-tiba mengambil alih mikrofon.

Klarifikasi tersebut disampaikan Ega melalui akun Threads @aqueer_ setelah video kejadian tersebut beredar di media sosial dan menuai sorotan.

Ega mengatakan, kejadian bermula ketika acara sedang memasuki jeda. Saat itu, dirinya melakukan interaksi dengan para pengunjung di sekitar booth Newport.

“Lalu, ada audiens yang memakai atasan putih tiba-tiba mengambil alih mic saya,” kata Ega dalam pernyataannya, dikutip Selasa (11/8).

Setelah mengambil mikrofon, audiens tersebut kemudian memberikan sayembara kepada pengunjung lain untuk melafalkan salah satu surat Alquran. Sayembara itu disertai imbalan yang ditawarkan oleh audiens tersebut.

Ega mengakui dirinya lalai karena tidak segera mengambil alih kembali mikrofon yang digunakan audiens tersebut.

“Ketika mengetahui penyampaian sayembara tersebut, saya lalai untuk mengambil alih mic tersebut,” tuturnya.

Menurut Ega, sebagai MC dirinya memiliki tugas dan kewajiban memastikan acara berlangsung sesuai dengan konsep yang telah ditentukan oleh brand.

Karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Ega juga menegaskan bahwa pihak brand tidak memiliki keterkaitan dengan aksi spontan audiens yang mengambil alih mikrofon.

Editor: Bayu Putra
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