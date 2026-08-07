3 Kali Mangkir Panggilan, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Kakak Hary Tanoesoedibjo

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan akan menjemput paksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe. Hal ini lantaran kakak kandung konglomerat Hary Tanoesoedibyo tersebut tiga kali mangkir panggilan pemeriksaan.

“Tentunya penyidik akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya terhadap pihak-pihak yang apakah kemudian kembali tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo, dilansir dari Antara, Jumat (7/8).

Rudy Tanoe merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Rudy Tanoe telah absen pemeriksaan KPK pada 14 Agustus 2025, 28 November 2025, dan 6 Agustus 2026.

“Dalam kesempatan ini, KPK mengimbau agar saksi kooperatif untuk memenuhi panggilan ataupun penjadwalan pemeriksaan berikutnya,” pinta Budi.

Menurut Budi, KPK mengimbau hal tersebut agar penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bansos beras tidak tertunda.

“Jangan sampai penjadwalan ulang yang terus dilakukan ini kemudian menunda-nunda proses penyidikan,” katanya.

Perkara tersebut merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat PKH di Kementerian Sosial pada periode 2020-2021.

KPK mengumumkan pengembangan penyidikan kasus itu pada 19 Agustus 2025 dengan menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka. Perkara tersebut diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp200 miliar.