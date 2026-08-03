Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.43 WIB

Kopilot Maskapai Asing Selundupkan 25 Kg Ekstasi ke Soetta, Dibayar Rp185 Juta

ilustrasi narkoba - Image

ilustrasi narkoba

JawaPos.com - Seorang Kopilot maskapai asing berkewargaan Malaysia berinisial MS ditangkap di bandara Soekarno-Hatta Tangerang, setelah membawa narkoba dengan imbalan sebesar 50.000 Ringgit Malaysia atau sekitar Rp 185 juta.

MS ditangkap oleh Ditjen Bea dan Cukai melalui kerjasama Subdirektorat II Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan barang bukti 70.114 butir ekstasi dan 4 gram sabu.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan, kasus bermula ketika petugas Bea Cukai mencurigai sebuah koper saat memindai barang bawaan penumpang internasional menggunakan mesin X-ray.

Ternyata, koper tersebut diambil oleh MS yang saat itu mengenakan seragam kopilot.

Ia menyebut, dari temuan awal, petugas kemudian membawa MS beserta barang bawaannya ke ruang pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Saat pemeriksaan, petugas menemukan 14 bungkus besar berisi narkotika golongan I jenis MDMA (ekstasi) dengan berat bruto 25 kilogram atau 25.194,83 gram netto, yang disembunyikan di dalam koper.

Selain ekstasi, petugas juga menemukan 4 gram sabu-sabu di dalam tas milik tersangka.

“Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa tersangka mengaku diminta oleh seseorang untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dengan imbalan sebesar 50.000 Ringgit Malaysia,” ujar Djaka dalam keterangan yang diterima, Senin (3/8).

Djaka mengatakan, pelaku mengaku setibanya di Jakarta barang tersebut rencananya akan diambil oleh seseorang yang identitasnya masih dalam pendalaman, dan diduga merupakan warga negara Malaysia.

Tersangka juga mengaku pernah dua kali membawa narkotika, yakni satu kali ke Sabah dan satu kali pada pengiriman yang berhasil digagalkan di Jakarta.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Misteri Kematian Pangeran Arab Saudi di Hotel London Terungkap, Koroner: Dipicu Campuran Alkohol dan Narkoba - Image
Internasional

Misteri Kematian Pangeran Arab Saudi di Hotel London Terungkap, Koroner: Dipicu Campuran Alkohol dan Narkoba

Kamis, 30 Juli 2026 | 22.21 WIB

Bareskrim Polri Proses Hukum 2 dari 8 Polisi Terjerat Narkoba Bersama Kasat Polres Tangsel - Image
Jabodetabek

Bareskrim Polri Proses Hukum 2 dari 8 Polisi Terjerat Narkoba Bersama Kasat Polres Tangsel

Selasa, 28 Juli 2026 | 02.26 WIB

Kasatnarkoba Polres Tangsel Diciduk Gara-Gara Narkoba, Mabes Polri: Tak Ada Impunitas - Image
Kasuistika

Kasatnarkoba Polres Tangsel Diciduk Gara-Gara Narkoba, Mabes Polri: Tak Ada Impunitas

Senin, 27 Juli 2026 | 20.43 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore